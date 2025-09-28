Taiwán detecta la actividad militar china cerca de su territorio







El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán (MND) detectó seis militares chinos aeronaveSiete buques navales y dos barcos oficiales que operan alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 de la mañana del domingo (hora local). El Ministerio declaró que 5 de 6 salidas cruzaron la línea media y entró en la zona de identificación de defensa aérea del norte, suroeste y este de Taiwán (ADIZ).

En una publicación sobre X, el MND dijo: «6 aviones PLA, 7 embarcaciones de plan y 2 barcos oficiales que operaban alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 5 De 6 salidas cruzadas la línea media e ingresaron a Taiwán Northern, Southwestern y Eastern Adiz. Hemos monitoreado la situación y respondimos».

19 Aviones PLA, 7 buques de plan y 2 barcos oficiales que operan alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 15 de los 19 salidas cruzadas en la línea media y ingresaron a la adiz norte, centro y suroeste de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondimos. pic.twitter.com/ax7n1enlq2 – Ministerio de Defensa Nacional, ROC (Taiwán) 🇹🇼 (@mondefense) 27 de septiembre de 2025

Más temprano el sábado, Taiwán detectó 19 aviones militares chinos, siete embarcaciones navales y dos barcos oficiales que operan alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 a.m. (hora local). En una publicación sobre X, el MND dijo: «19 Aviones de PLA, 7 buques de plan y 2 barcos oficiales que operaban alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 15 De 19 salidas cruzadas en la línea media e ingresaron a Taiwán, el norte, centro y suroeste de Adiz. Hemos monitoreado la situación y respondimos».

Las frecuentes incursiones y las operaciones marítimas reflejan las crecientes tensiones entre Taiwán y China, una relación llena de tensión geopolítica. Taiwán, oficialmente conocida como la República de China (ROC), se gobierna independientemente con sus propios sistemas políticos y económicos distintos.

Sin embargo, China continúa reclamando Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de «One China», insistiendo en que solo hay una China con su capital en Beijing. Las raíces de la disputa se remontan hasta el final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno de ROC huyó a Taiwán después de que el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, tomó el control de China continental.

Desde entonces, Beijing ha mantenido su objetivo de reunificación, utilizando medios militares, diplomáticos y económicos para aplicar presión sobre Taiwán y disminuir su espacio internacional. A pesar de estos esfuerzos, Taiwán mantiene su independencia de facto, respaldada por un fuerte apoyo público, y continúa afirmando su soberanía en medio de presiones externas continuas. El MND monitorea regularmente e informa públicamente tales movimientos militares para garantizar la transparencia y la conciencia de seguridad nacional.

