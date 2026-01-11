Taiwán detecta aviones del EPL y buques de guerra chinos cerca del territorio, dice MND







El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán dijo el domingo que registró la presencia de 4 aviones del EPL, 6 barcos PLAN y 1 barco oficial alrededor de su territorio el domingo.

También mencionó que 1 de cada 4 salidas cruzó la línea media y entró Taiwán`s norte de ADIZ.

En una publicación en X, el MND dijo: «4 aviones del EPL, 6 barcos PLAN y 1 barco oficial operando alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 am (UTC+8) de hoy. 1 de cada 4 incursiones cruzaron la línea media y entraron en la ADIZ norte de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondimos».

Se detectaron 4 aviones PLA, 6 barcos PLAN y 1 barco oficial operando alrededor de Taiwán hasta las 6 am (UTC+8) de hoy. 1 de cada 4 salidas cruzó la línea mediana y entró en la ADIZ norte de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondido.

El MND detectó la presencia de tres incursiones de aviones militares chinos y seis buques de guerra chinos operando en sus aguas territoriales a las 6 de la mañana (hora local) del sábado.

De las tres, una salida cruzó la línea mediana y entró en la ADIZ suroeste de Taiwán.

En una publicación en X, el MND dijo: «Se detectaron 3 incursiones de aviones PLA y 6 buques PLAN que operaban alrededor de Taiwán hasta las 6 am (UTC+8) de hoy. 1 de cada 3 incursiones cruzaron la línea media y entraron en la ADIZ suroeste de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondimos».

Anteriormente, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, dijo que continuaría salvaguardando a Taiwán y no permitiría que China se acercara, informó Focus Taiwan.

Mencionó que el Presidente Lai dijo como comandante en jefe de las fuerzas armadas, se comprometió a proteger el país y salvaguardar las vidas y propiedades de todos los ciudadanos.

«Ciertamente salvaguardaré la nación y no permitiré en absoluto que la presión china o la mano de China lleguen a Taiwán», dijo el presidente Lai.

También dijo el jueves que la «presión transfronteriza» de China contra el pueblo de Taiwán demuestra que la autoridad de Beijing no se extiende a Taiwán y confirma que Taiwán no es parte de la República Popular China (RPC).

Focus Taiwan informó que Lai citó la reciente visita a Taiwán del legislador japonés nacido en China Hei Seki, quien ha sido sancionado por China y se le ha prohibido ingresar a la República Popular China, y dijo que la visita demostró cómo la República de China (RDC) -el nombre oficial de Taiwán- y la República Popular China no están subordinadas entre sí.

