





Taiwán El Ministerio de Defensa detectó seis aviones chinos y cinco buques navales chinos que operan alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 a.m. (hora local) el domingo. Según el MND, de los seis aviones, dos cruzaron la línea mediana y entraron en el adiz norte y suroeste de Taiwán.

Más temprano el sábado, Taiwán detectó 21 Avión chino y siete buques navales chinos. Según el MND, de los 21 salidas, 13 cruzaron la línea media y ingresaron a la adiz norte y suroeste de Taiwán.

Mientras tanto, ex Primer ministro del Reino Unido Boris Johnson instó a las naciones occidentales a tener «coraje» a estar con Taiwán y «profundizar» su asociación económica con la nación isleña a medida que China intensifica su presión sobre Taiwán, informó Taipei Times.

Hablando en el 9º Foro Ketagalan 2025 Diálogo de seguridad del Indo-Pacífico en Taipei el martes, Johnson enfatizó la importancia de respaldar la democracia e innovación de Taiwán.

Johnson enfatizó la necesidad de un diálogo pacífico en todo el Estrecho de TaiwánPreguntar por qué Beijing se siente obligado a conquistar una nación que no representa una amenaza, y reiteró que su misión en Taiwán es afirmar la solidaridad occidental.

«¿Por qué es esencial conquistar Taiwán … Estamos contigo? Estamos contigo … A medida que China intensifica su presión sobre Taiwán, espero que todos, Occidente, América, el Reino Unido y todos los europeos, tendrán el coraje de no ir a Tiptoe, no ser vacilado por nuestro deseo de ser deferencial a ser de Taijing, pero para parar con Taiwan y profundizar nuestro asociación económica,»

