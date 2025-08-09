Taiwán detecta 57 aviones chinos y 10 barcos alrededor del territorio







Taiwán El Ministerio de Defensa detectó 57 aviones chinos, seis buques navales chinos y cuatro barcos oficiales que operan alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 a.m. del viernes. De los 57 salidas, 38 cruzaron la línea media y entró en el adiz norte, centro, suroeste y este de Taiwán.

