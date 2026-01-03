Taiwán detecta 4 incursiones de aviones chinos y 6 buques de guerra alrededor de su territorio







El Ministerio de Defensa Nacional (MND) de Taiwán detectó cuatro incursiones de aviones chinosseis buques de guerra y un barco oficial alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 am (hora local) del sábado.

El MND dijo que respondieron de acuerdo a la situación.

En una publicación en X, el MND dijo: «(U) 4 salidas de aviones del EPL, 6 buques PLAN y 1 barco oficial operando alrededor de Taiwán fueron detectadas hasta las 6 am (UTC+8) de hoy. 1 de cada 4 salidas cruzó la línea media y entró en la ADIZ central de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y hemos respondido».

Más temprano el viernes, Taiwán detectó seis buques de guerra, un barco oficial y dos globos alrededor de sus aguas territoriales.

En una publicación en X, el MND escribió: «6 buques PLAN y 1 barco oficial que operan alrededor Taiwán Se detectaron hasta las 6 am (UTC+8) de hoy. Se detectaron 2 globos PRC durante este período. Las Fuerzas Armadas de la República de China han monitoreado la situación y respondido».

Los recientes ejercicios militares a gran escala de China alrededor de Taiwán han provocado una interrupción generalizada de los viajes aéreos regionales, lo que ha provocado una renovada preocupación por el creciente uso de tácticas coercitivas por parte de China para presionar a la isla. Los simulacros, realizados el 30 de diciembre, interrumpieron 941 vuelos y afectaron a más de 100.000 pasajeros, lo que subraya las implicaciones de seguridad más amplias de las acciones de China, según informó Focus Taiwan.

Según Focus Taiwan, el gobierno de Taiwán Aviación civil La administración confirmó que los ejercicios afectaron a 857 vuelos internacionales y 84 rutas nacionales, ya que las actividades con fuego real obligaron a los aviones a desviar o cancelar operaciones.

La interrupción duró casi 10 horas y afectó significativamente a la aviación comercial en toda la región. Los expertos sostienen que la escala y el momento de los ejercicios indican una planificación deliberada más que un entrenamiento militar de rutina. Su Tzu-yun, investigador del Instituto de Investigación de Seguridad y Defensa Nacional (INDSR), describió la operación como un «cuasi bloqueo» destinado a simular condiciones de guerra.

