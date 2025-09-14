





El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán registró el domingo el domingo la presencia de 27 aviones PLA, 14 buques de planes y seis barcos oficiales que operan alrededor de su territorio. Compartiendo los detalles en una publicación sobre X, el MND dijo que estos fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8). Además, declaró que 26 de las 27 salidas cruzaron la línea media y entró en el norte de Taiwán, centro, suroeste y este Defensa aérea Zona de identificación (ADIZ).

27 aviones PLA, 14 buques de plan y 6 barcos oficiales que operan alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 26 salidas cruzaron la línea media y ingresaron a la adiz norte, centro, suroeste y este de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondimos. pic.twitter.com/qywhbgypop – Ministerio de Defensa Nacional, ROC (Taiwán) 🇹🇼 (@mondefense) 14 de septiembre de 2025

«27 aviones de PLA, 14 buques de planos y seis barcos oficiales que operan Taiwán se detectaron hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 26 salidas cruzaron la línea media y entraron en el norte de Taiwán, Central, Southwestern y Eastern Adiz. Hemos monitoreado la situación y respondimos «, dijo el MND en su cargo. Anteriormente el sábado, el ministerio registró la presencia de 31 aviones PLA, 13 buques de planes y tres barcos oficiales que operan alrededor de su territorio.

Las frecuentes incursiones y las operaciones marítimas reflejan las crecientes tensiones entre Taiwán y China, una relación llena de tensión geopolítica. Taiwán, oficialmente conocida como la República de China (ROC), se gobierna independientemente con sus propios sistemas políticos y económicos distintos.

Sin embargo, China continúa reclamando a Taiwán como parte de su territorio bajo el principio «One China», insistiendo en que solo hay una China con su capital en Beijing. Las raíces de la disputa se remontan al final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno ROC huyó a Taiwán después del Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, tomó el control de las continuías. Porcelana.

Desde entonces, Beijing ha mantenido su objetivo de reunificación, utilizando medios militares, diplomáticos y económicos para aplicar presión sobre Taiwán y disminuir su espacio internacional. A pesar de estos esfuerzos, Taiwán mantiene su independencia de facto, respaldada por un fuerte apoyo público, y continúa afirmando su soberanía en medio de presiones externas continuas. El MND monitorea regularmente e informa públicamente tales movimientos militares para garantizar la transparencia y la conciencia de seguridad nacional.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente