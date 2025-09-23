





Taiwán El Ministerio de Defensa Nacional (MND) dijo el martes que se detectó una nueva actividad militar china alrededor de la isla, diciendo que quince salidas de aviones de PLA y el buque de la Armada del Ejército de Liberación de People de One People fueron vistos hasta las 6 a.m. (hora local).

El lunes, MND realizó tres salidas de aviones de PLA y cuatro Armada del Ejército de Liberación del Pueblo (Plan) Veseles. «Se detectaron 3 salidas de aviones PLA y 4 buques de planes que operan alrededor de #taiwán hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. #ROCARMEDFORCES HAN MONITOREDO LA SITUACIÓN Y respondieron en consecuencia», dijo el MND en un puesto en X.

El domingo, MND detectó dos salidas de aviones de PLA y seis embarcaciones de la Armada del Ejército de Liberación de las personas. «Se detectaron 2 salidas de aviones PLA y 6 buques de planes que operan alrededor de #Taiwán hasta las 6 de la mañana de hoy. #ROCARMEDFORCES HAN MONITOREDO LA SITUACIÓN Y respondieron en consecuencia», dijo el MND en una publicación en X.

Se detectaron 15 salidas de aviones de PLA y un recipiente de 1 plan que operaba alrededor de Taiwán hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 11 de 15 salidas cruzadas en la línea media y entró en el adiz norte y suroeste de Taiwán. Hemos monitoreado la situación y respondimos. pic.twitter.com/bnzg2n74ty – Ministerio de Defensa Nacional, ROC (Taiwán) 🇹🇼 (@mondefense) 23 de septiembre de 2025

Las frecuentes incursiones y las operaciones marítimas reflejan las crecientes tensiones entre Taiwán y China, una relación llena de tensión geopolítica. Taiwán, oficialmente conocido como el República de China (ROC), se gobierna independientemente con sus propios sistemas políticos y económicos distintos.

Sin embargo, China continúa reclamando Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de «One China», insistiendo en que solo hay una China con su capital en Beijing. Las raíces de la disputa se remontan hasta el final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno de ROC huyó a Taiwán después de que el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, tomó el control de China continental.

Desde entonces, Beijing ha mantenido su objetivo de reunificación, utilizando medios militares, diplomáticos y económicos para aplicar presión sobre Taiwán y disminuir su espacio internacional. A pesar de estos esfuerzos, Taiwán mantiene su independencia de facto, respaldada por un fuerte apoyo público, y continúa afirmando su soberanía en medio de presiones externas continuas. El MND monitorea regularmente e informa públicamente como movimientos militares Para garantizar la transparencia y la conciencia de seguridad nacional.

