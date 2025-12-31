Taiwán detecta 130 aviones y barcos chinos alrededor del territorio







Taiwán dijo que detectó un fuerte aumento en la actividad militar china alrededor de la isla. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán dijo: «Hasta las 6 am de hoy se detectaron 130 aviones del EPL, 14 buques PLAN y 8 buques oficiales que operaban alrededor de Taiwán».

«90 de 130 incursiones cruzaron la línea media y entraron en la ADIZ norte, centro, suroeste y este de Taiwán. Monitoreamos la situación y respondimos». La detección se produce un día después. Porcelana lanzó ejercicios militares conjuntos a gran escala alrededor de Taiwán, desplegando su ejército, marina, fuerza aérea y fuerzas de cohetes.

