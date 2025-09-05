Taiwán confía en un contraataque cuando se enfrenta al equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Entrenador Equipo nacional de Taiwán Che-Ming Huang insistió en que su equipo confiaría más en el contraataque al enfrentar Equipo nacional indonesio En el partido de partido de la FIFA en el estadio Surabaya de Bung Tomo (GBT), viernes 5 de septiembre de 2025.

«Nos centraremos más en la defensa, después de sobrevivir, intentaremos atacar de regreso», dijo Huang durante una conferencia de prensa en el estadio Gelora Bung Tomo en Surabaya el jueves.

Dijo que la preparación actual del equipo se centró en tratar con oponentes más fuertes, incluida Indonesia, porque tiene un nivel equilibrado de juegos en la región asiática.

Además, después de competir contra Indonesia, en el próximo partido, Taiwán se enfrentará a Tailandia.

«Por lo tanto, no importa si es contra Indonesia o Tailandia, esa es la razón por la que llegamos a esta competencia», dijo.

Huang admitió que el equipo de Indonesia está actualmente habitado por muchas caras nuevas, tanto jugadores como entrenadores y es un gran desafío para su equipo, así como una oportunidad para mejorar la calidad del juego.

Aunque al darse cuenta de que la clasificación de Indonesia es más alta, Huang enfatizó que sus jugadores continuarán jugando con plena energía y confianza.

Espera que sus hijos adoptivos puedan mostrar una fuerte determinación de enfrentar al equipo local en el partido del día del partido de la FIFA.

«Daremos el 100 por ciento de los esfuerzos para mostrar buenos partidos mañana», dijo.

Además, también respondió a la atmósfera del estadio Bung Tomo Gelora, que se confirmó que estaba lleno de miles de partidarios de Indonesia.

Según él, el apoyo de los seguidores en realidad se convirtió en una motivación adicional para su equipo.

«La motivación proviene de la audiencia. Aunque no son nuestros seguidores, trataremos de mostrar el mejor rendimiento como una forma de aprecio», dijo. (Hormiga)