Tailandia y Camboya firmarán una declaración de paz en la cumbre de la ASEAN, bajo la mirada de Trump

MalasiaVIVA – Tailandia Y Camboya planea firmar una declaración conjunta sobre las relaciones bilaterales que los medios comúnmente denominan «acuerdo de paz» Cumbre de la ASEAN en Malasia.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Nikondet Phalangkun, dijo que la declaración confirmaba un acuerdo sobre principios básicos relativos a la reducción y normalización de los conflictos posfronterizos, afirmó.

«En la Cumbre de la ASEAN planeamos firmar el documento que los medios de comunicación a menudo llaman acuerdo de paz. De hecho, se trata de una declaración de relaciones entre Tailandia y Camboya, que confirma cuatro acuerdos fundamentales sobre la reducción y la normalización de las relaciones bilaterales», dijo Nikondet.

Agregó que «la firma de la declaración sólo se realizará si se cumplen los requisitos de estos cuatro puntos».

A principios de esta semana, la Comisión Conjunta para la Determinación de las Fronteras Terrestres, presidida por los Ministros de Defensa de ambos países, acordó retirar armas pesadas de la frontera, realizar actividades conjuntas de desminado, erradicar la delincuencia transfronteriza, incluidos los centros de llamadas ilegales, así como resolver problemas en varios segmentos fronterizos que aún no estaban claramente marcados.

Tailandia considera bilaterales todos los acuerdos con Camboya, aunque representantes de Estados Unidos y Malasia, país que ostenta la presidencia de la ASEAN en 2025, estuvieron presentes como mediadores y observadores en las reuniones celebradas en Nueva York durante la sesión de la Asamblea General de la ONU, y en Kuala Lumpur.

A la firma de la declaración Tailandia-Camboya, al margen de la Cumbre de la ASEAN, asistirán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dos líderes que promueven alto el fuego entre tropas tailandesas y camboyanas en la línea fronteriza en julio de 2025.

La disputa fronteriza entre los dos países que se prolonga durante décadas desembocó en un conflicto armado el 24 de julio. Ambos intercambiaron fuego de artillería y ataques aéreos, y reportaron víctimas, incluidos civiles.

Camboya y Tailandia acordaron el lunes 28 de julio de 2025 un alto el fuego «inmediato e incondicional» para poner fin a los enfrentamientos fronterizos de los últimos días.

El acuerdo se alcanzó mediante negociaciones en Kuala Lumpur mediadas por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. El primer ministro camboyano, Hun Manet, y el primer ministro tailandés en funciones, Phumtham Wechayachai, participaron en la reunión a la que también asistieron los embajadores de Estados Unidos y China.