Tailandia selecciona el ganador del Premio de Cannes ‘Un fantasma útil’ como entrada de Oscar

Tailandia ha seleccionado «un fantasma útil» (Pee Chai Dai Ka) como su presentación para la categoría de películas internacionales en el 98º Premios de la AcademiaLa Federación Nacional de Asociaciones de Películas y Contenido del país ha revelado.

Dirigido por el debutante Ratchapoom Boonbunchachoke, «Un fantasma útil«Sigue a March, quien está llorando a su esposa Nat después de que ella muere por la contaminación del polvo. Cuando su espíritu regresa al poseer una aspiradora, su relación no convencional de fantasma humano enfrenta la resistencia de su familia. Para demostrar su valía y su amor, Nat ofrece una fábrica embrujada por el fantasma de un trabajador de la muerte cuya muerte cerró las operaciones. La película de la muerte de la muerte. Salida de las reconocidas tradiciones de cine de terror de Tailandia.

Debutó en la Semana de los Críticos de Cannes a principios de este año, donde ganó el Gran Premio.

Revisando la película para VariedadCatherine Bray escribió: «Su encanto poco convencional está ganando, al igual que su transición exitosa al modo melancólico, disparado con un sentido distintivo de lo macabro».

La película aborda las preocupaciones ambientales apremiantes en Tailandia, particularmente la contaminación del polvo, que se ha convertido en un problema severo en la última década. «Tenemos contaminación del polvo cada invierno. La gente comenzará a quejarse de la calidad del polvo en el vecindario, especialmente en Bangkok y en el norte», dijo Boonbunchachoke en una entrevista con Variedad. El título tailandés de la película tiene un doble significado en la jerga local, donde el «polvo» también se refiere a «personas sin poder».

El comité de selección, compuesto por profesionales de la industria, incluidos productores, directores, operadores de cine, distribuidores de películas y representantes de los medios, eligió el título de un campo de 57 películas tailandesas elegibles lanzadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Tailandia ha estado sometiendo a la categoría desde 1984, pero aún no ha asegurado una nominación. La entrada del año pasado, la exitosa película de Pat Boonnitipat «Cómo hacer millones antes de que la abuela muera» fue preseleccionada.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.