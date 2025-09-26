Tailandia de la reina de belleza que llora grados, sátira de la madre de Indah Permatasari

Yakarta, Viva – La reina de belleza de Tailandia que lloró mendicando después de que su título fue eliminado debido al video de su porno viral encendió con éxito la atención del lector. La noticia inmediatamente se filmó en la fila más popular, especialmente en el canal Showbiz.

Nursyah, que nuevamente insinuó al hijo, Arie Kriting a la respuesta de su hija INDAH PERMATASARI No menos resaltado. Sin mencionar el asunto Sula quien fue golpeado por un boleto de lavado. Si tiene curiosidad sobre las noticias, aquí resumiremos la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición redonda el viernes 26 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Solo 2 días de ganar, la reina de la belleza tailandesa rogó mientras las lágrimas en los ojos después de su título fueron eliminados

El mundo de los concursos de belleza en Tailandia está siendo sacudido por noticias impactantes. Suphanee nointhongLa ganadora de la señorita Grand Prachuap Khiri Khan 2026 tuvo que perder su corona solo dos días después de ser nombrado el 20 de septiembre de 2025.

El organizador del concurso dio pasos decisivos después de circular la vulgar foto y video de Suphanee en las redes sociales. En una declaración oficial del 22 de septiembre, declararon que la decisión se tomó porque las actividades del ganador no estaban en línea con los principios de los concursos de belleza. El organizador también prometió ajustar la selección para que se mantengan los estándares, la credibilidad y los valores de este evento.

Nursyah Ngam Sindir Arie Kriting e Indah Permatasari, dijeron la brujería a la casa todavía en cuotas

El hermoso drama familiar Permatasari está nuevamente en el centro de atención pública. Nursyah, la madre de la actriz, nuevamente respira sus emociones a través de cargas en Tiktok, que se discutió inmediatamente. Esta vez, su sátira fue dirigida a su hijo, Komika Arie Kriting, especialmente sobre la propiedad de propiedad.

«Idih, ¿quiero estar celoso de él? ¿Quieres estar celoso de él? Car, coche usado. La casa todavía está en cuotas. ¡Especialmente el SAN y Tet Tetr. Si y Hir. Du Du Du! ¿Quieres estar celoso? ¿Quieres estar celoso? ¡No nivelte!» Nursyah dijo en un tono alto en el video replanteado en Instagram @lambe_turah, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Indah Permatasari responde a la sátira de su madre Nursyah, breve pero realmente golpeada.



El hermoso drama doméstico Permatasari y su familia están nuevamente en el centro de atención pública. Esta vez, la respuesta tranquila de la actriz a la sátira picante de su madre, Nursyah, en realidad obtuvo una amplia simpatía por parte de los ciudadanos.

Todo comenzó a partir de un video viral en Tiktok, mostrando a Nursyah ventilando sus emociones con oraciones cínicas lanzadas. Aunque no mencionó el nombre directo, el público creía que el objetivo era el hijo, la comediante Arie Kriting.

Sule protestó por el boleto de la Agencia de Transporte: ¡El impuesto ya continúa aumentando, ¡todo lo que paga!

El momento del comediante Sule fue anetado por las redadas de vehículos por los oficiales del servicio de transporte (Dishub) que luego se discutieron en las redes sociales. El video que se muestra fue detenido por oficiales al costado del camino subió la cuenta Tiktok @Qinoy_81 e inmediatamente cosechó el centro de atención de los ciudadanos.

En el programa, se vio a Sule conduciendo un automóvil tipo cabina doble y se le pidió que mostrara la integridad del documento, incluido el KIR del vehículo. Sin embargo, el padre de Rizky Febian no pudo mostrar el documento en cuestión.

