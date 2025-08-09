Tailandia acusa a Camboya de plantar minas terrestres después de que 3 soldados se lesionen







Tres soldados tailandeses en patrulla fueron heridos el sábado cuando uno pisó una mina terrestre en territorio a lo largo de la frontera con CamboyaEl ejército de Tailandia anunció.

El incidente se produjo solo dos días después de que los dos países reafirmaron su adhesión a un alto el fuego para poner fin a un breve conflicto armado.

La declaración del ejército dijo que el incidente tuvo lugar en la provincia de Sisaket de Tailandia y «claramente demuestra a la sociedad nacional e internacional que el uso de armas ocultas en las áreas fronterizas continúa existiendo, constituyendo una clara violación de la convención de Ottawa por parte del lado cambico».

La Convención de Ottawa, también llamada Tratado de prohibición de minas antipersonal, es un acuerdo internacional que prohíbe el uso de minas antipersonal, y tanto Tailandia como Camboya se han comprometido con él.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia dijo que el incidente confirmó los hallazgos del ejército tailandés «de que se están estableciendo nuevas minas terrestres en violación descarada del derecho internacional». También señaló que este fue el tercer incidente de este tipo en menos de un mes.

Estallaron cinco días de conflicto armado el mes pasado, matando a docenas de personas en ambos lados, incluidos civiles, y desplazando a más de 260,000. La lucha estalló un día después de que cinco soldados tailandeses fueron heridos cuando uno tropezó con una mina antipersonal en territorio en disputa.

Un alto el fuego que entró en vigencia el 29 de julio terminó las grandes luchas, aunque la tensión se mantuvo alta. Los dos países, el jueves, en una reunión en MalasiaComprometido con un acuerdo de 13 puntos para implementar su tregua.

La declaración del ejército tailandés, citando a su portavoz mayor Winthai Suvaree, acusado de que la explosión de la mina del sábado constituía «un obstáculo significativo para la implementación de medidas de alto el fuego y la resolución pacífica de los problemas».

Una declaración emitida en respuesta por la Acción de Mina Camboya y la Autoridad de Asistencia de Víctimas negó la acusación de Tailandia de que Camboya había establecido nuevas minas.

«No hemos plantado, y no plantamos nuevas minas de tierras», dijo el comunicado, señalando que Camboya es parte de la Convención de Tratados de Proygos de Minas Anti-Personal «, y tiene un registro internacionalmente reconocido de eliminar, no desplegar, estas armas indiscriminadas».

Señaló que Camboya ha despejado más de 1 millón de minas y casi 3 millones de piezas de artillería sin explotar que quedaron de más de tres décadas de guerra y disturbios civiles que comenzaron en 1970. Camboya había sugerido que las dos explosiones anteriores el mes pasado, heridas. Soldados tailandesespodrían ser minas terrestres de conflictos pasados.

Las tensiones habían hecho a fuego lento desde mayo de este año, cuando un soldado camboyano fue asesinado a tiros por las tropas tailandesas en un breve fracas en otra zona fronteriza disputada. La disputa creciente estuvo marcada por restricciones de cruce fronterizo, boicots transfronterizos y prohibición de bienes y servicios antes de que estallaran los combates.

En el incidente del sábado, un sargento mayor de tailandés sufrió heridas graves, incluida la pérdida de su pie izquierdo, dijo la declaración del ejército tailandés, mientras que dos privados sufrieron heridas menores.

