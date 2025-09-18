Taeil ex NCT admite acusaciones de casos de violación y admite arrepentirse

VIVA – Ex miembro de NCT, Moon TaeilOficialmente reconoció todas las acusaciones relacionadas con el caso de violación que se acordó y expresó su pesar por sus acciones.

El martes 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Seúl a través de la División Criminal 11-3 celebró la primera sesión para tres acusados, incluido Taeil. Fueron acusados ​​de violar la ley sobre el castigo de casos especiales de delitos sexuales (violación que se acordó). Esta sesión duró unos dos meses después de que el caso se presentó oficialmente al tribunal. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

En el juicio, Taeil estuvo presente con otros dos acusados ​​con uniformes de prisión marrones. Tanto el fiscal como el abogado de Taeil presentaron una apelación sobre el veredicto anterior que condenó tres años y seis meses de prisión. Ambos consideraron la decisión «injusta» y pidieron una revisión.

Al entregar su declaración final, Taeil enfatizó: «Admito todos mis errores y me arrepiento. Entiendo que cualquier palabra o acción no puede sanar completamente las heridas que sienten las víctimas. Sin embargo, a través de esta oportunidad, quiero transmitir disculpas sinceras», como se informa por Koreaboo el jueves 18 de septiembre de 2025.

«Viviré el resto de mi vida para expiar este pecado. Prometo que nunca volveré a cometer un delito. Viviré honestamente, sin olvidar el peso de la ley. Una vez más, me disculpo profusamente por las heridas que causé. Realmente lo siento», agregó.

Este caso comenzó cuando Taeil fue acusado en marzo de 2025 por la supuesta violación de una mujer extranjera en un estado de embriaguez en junio de 2024

En la actualidad, el tribunal ha establecido una fecha de sentencia final para Taeil el 17 de octubre de 2025 a las 14.30 kst. La decisión será el determinante final de un caso legal que arrastró al antiguo ídolo K-pop.