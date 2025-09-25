Tacko Fall intenta luchar contra incendios, se ve ridículo en uniforme

Ex miembro del Boston CelticsTacko Fall, todavía tiene solo 29 años. Todavía está jugando baloncesto profesional y en un alto nivel, Firma para la próxima temporada con los Rockets Ningbo de la Asociación de Baloncesto Chino.

Su carrera como juego de baloncesto está lejos de haber terminado. Y, sin embargo, parece haber pasado gran parte de su tiempo este verano completando misiones secundarias.

Las cuentas de redes sociales de Fall incluyen mucho contenido de él «probar» varias cosas. A principios de este año, por ejemplo, Fall tomó al menos una clase en Jiu-Jitsu brasileño, convirtiéndose en El artista marcial más alto del mundoal menos por una hora. Y en su publicación más reciente, el otoño ahora parece probado como un bombero. Las probabilidades son muy probables de que él también fuera el más alto del mundo.

Tacko intenta cosas

En una publicación reciente de Instagram, otoño Imágenes y video compartidos del tiempo recientemente pasó con el Departamento de Bomberos de Chicago. El otoño ha comenzado recientemente Un canal de YouTubeAparentemente con un enfoque en este contenido de «tacko intenta», y después recientemente siendo destruido en el tenis Por un niño pequeño con cabello grande, ahora parece que viene el turno de tacos como bombero.

De pie 7’6 de alto y uno de los 35 humanos más altos vivosProbablemente fue tan sorprendente para el otoño o el departamento de bomberos que no tuvieron que entregar de inmediato ningún equipo o uniforme diseñado para un hombre de su estatura. Si el otoño alguna vez lucha contra un incendio real, el riesgo de quemaduras de espinilla de tercer grado parece bastante alto.

Por otra parte, el riesgo de caer no puede encajar en el camión de bomberos también parece bastante alto. Al menos su altura podría convertirse en un atributo cuando se trata de extinguir las llamas en edificios altos.

Carrera de Celtics de Fall

En sus dos NBA temporadas con los CelticsEl otoño aparecería en solo 26 juegos en total en los dos años durante un promedio de solo 6.5 minutos por juego, casi todos los cuales llegaron en el tiempo de basura. Se encontraba principalmente al final del banco, espinoso expuesto, si incluso estaba vestido en absoluto.

Sin embargo, el otoño mostraría el impacto que su tamaño podría tener en ese tiempo limitado por promediando 2.7 puntos2.6 rebotes y 0.9 bloqueos por juego en ese momento, y mostró mucho más en la asignación con el afiliado de la Liga G de los Celtics, las garras rojas de Maine, para quienes él promediado 12.0 puntos11.3 rebotes y 3.1 bloqueos en solo 23.3 minutos por juego en su primera temporada profesional.

A las 7’6, él es un muro de un humano en el carril, particularmente a la defensiva. Le ha servido bien en el baloncesto en todo el mundo. Pero quizás la lucha contra incendios es una de las pocas áreas en las que ser tan alto podría no ser un activo después de todo. No en esos pantalones, al menos.