Las películas latinas gemelas de Argentina han abordado la próxima característica de Natalia Smirnoff «Roger on the Loose» («Roger Suelto»), que está preparada para filmar el próximo año en los bosques y Sierras de Córdoba, Argentina.

Dirigido por los productores Lorena Quevedo y Pablo di Patrizio, las películas latinas gemelas se unen a Año Cero de Argentina, las películas de sujetos de España y Maria José José Cordova de México de Somos Maravillosa para coproducir el drama.

Mientras tanto, Twin Latins Films está participando en Iberserías & Platino Industria Foro de coproducción con dramas de la familia deportiva «tiempo afuera».

«Roger on the Loose» marca un nuevo hito en la carrera de Smirnoff, mejor conocido por el «rompecabezas» (Berlinale) y «Lock Charmer» (Sundance).

El drama sigue a Roger, un hombre neurodergente de 33 años que vive con su hermana, Margarita, en la casa de huéspedes de su familia ubicada en una tranquila ciudad de montaña. Profundamente fascinado por los hongos y sus misterios ecológicos, Roger vive una vida cuidadosamente estructurada, una que comienza a desentrañarse con la llegada de turistas curiosos y, en particular, Lucy, que se siente atraída por el área en busca de hongos alucinógenos. A medida que su conexión se profundiza, la superficie de los deseos largos, empujando a Roger a enfrentar su creciente necesidad de independencia y los límites de su dependencia de su hermana, lo que finalmente lo pone en un camino hacia el autodescubrimiento.

Smirnoff copió el guión con María Meira, cuyos créditos notables incluyen «El sustituto» y «Una Especie de Familia».

«Cuando Federico nos invitó a unirnos a ‘Roger on the Loose’, se sintió increíblemente significativo, un proyecto que combina la fuerza artística de Natalia con la urgente necesidad de dar voz a la neurodiversidad y los temas ambientales, todo con el rico telón de fondo de los paisajes naturales y el talento local de Córdoba y el talento local», dijo el quevedo y di -patrizio.

«Traer socios con experiencia, energía y compromiso es clave en esta etapa del proyecto. También estamos entusiasmados de filmar en Córdoba, que ha estado consolidando como uno de los centros audiovisuales más fuertes del país», dijo Federico Sande Novo de Año Cero.

Córdoba ofrece un programa de reembolso en efectivo del 40%, que proporciona un faro de esperanza para muchos cineastas asediados locales que ya no pueden contar con el apoyo del Instituto Nacional de Cine, Incaa bajo la administración del presidente Milei.

Los créditos de las películas latinas gemelas incluyen «El Casero» (Mejor Director, Mar del Plata) y «Almamula» (Berlinale Generation).

Año Cero produjo «The Prince» de Sebastián Muñoz, ganador de un león queer, Venecia, mientras que la pizarra de Fasten Films con sede en Barcelona incluye «Mediterráneo» y el ganador de la cámara dorada de Cannes «Inside the Yellow Cocoon Shell».

Maria Jose Cordova de Somos Maravillosa es mejor conocida por respaldar títulos tan populares como «The House of Flowers», «Holy Family» y «alguien tiene que morir».

El equipo de producción está completado por Rossana Baumeister («Hija de Rage») que se desempeña como productor ejecutivo.