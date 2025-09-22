Tableros de aislamiento basados ​​en hongos que absorben el CO2 desarrollado







Los investigadores en Alemania han creado un material de aislamiento basado en hongos que podría ofrecer una alternativa más verde y compostable a los materiales de construcción sintéticos e incluso capturar carbono en el camino.

Realizado por el Instituto de Economía Circular de Bio: Polímeros (IBP) en la Universidad de Ciencias Aplicadas de HOF en AlemaniaEl proyecto, denominado Mycobuild, tiene como objetivo construir tablas de micelio de hongos desde la escala de laboratorio hasta la producción industrial para 2026.

Al contrario de los materiales de aislamiento convencionales, que a menudo consisten en materiales sintéticos o minerales producidos con un alto consumo intensivo de energía y un equilibrio ambiental deficiente, los nuevos paneles se cultivan utilizando redes de hongos.

«Las mallas de hongos son compostables, almacenan CO2 y requieren menos energía para producir que los materiales aislantes convencionales a base de fósiles», declaró el líder del proyecto, el profesor Robert Honke. «También pueden ser formados de manera flexible y industrialmente escalable».

