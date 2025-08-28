Table de ‘Company de Three’ leída con Kaley Cuoco, Adam Devine se preparó para honrar a John Ritter

La noche anual de este año de la gala de Heart La, que celebra John RitterEl legado y el trabajo continuo de la Fundación John Ritter para la Salud Aórtica, contarán con una celebridad en vivo de una noche solo de una noche leída de «Three’s Company». Servicio de transmisión gratuito TV Plutón se establece como el socio de medios exclusivo, alojando el lanzamiento a pedido. La gala está programada para el 12 de septiembre en Sunset Room en Hollywood.

La lectura será de «Going to Pot», el episodio clásico de la temporada 7 de «Three’s Company», que se emitió en 1983. La actuación contará con Kaley CuocoAdam Devine y Jason Alexander, junto con los miembros originales del elenco Priscilla Barnes y Richard Kline repitiendo sus roles como Terri Alden y Larry Dallas, respectivamente. El cineasta Dennis Dugan dirigirá, con instrucciones en el escenario que Tom Bergeron lee.

PLUTO TV, que ha presentado durante mucho tiempo un canal lineal dedicado a los episodios de las 24 horas, 24, las 24 horas, los 7 días de la semana de «Three’s Company», emitirá un maratón curado de episodios de «Three’s Company» en honor de Ritter.

La gala crea conciencia y fondos para la investigación de salud aórtica y el apoyo de los pacientes, celebrando el legado de Ritter y reuniendo a partidarios, médicos y defensores.

«Este evento es una celebración de la vida de John y la comunidad que ha crecido en torno a su memoria», dijo Amy Yasbeck, fundadora de la Fundación John Ritter para la Salud Aórtica. «Agradecemos a Plutón TV por ayudarnos a extender el alcance de esta actuación y amplificar nuestra misión de salvar vidas a través de la conciencia y la investigación».

Ritter, quien apareció en 172 episodios de «Three’s Company» de 1977 a 1984, murió en septiembre de 2003. Si bien se suponía que sufría un ataque cardíaco, más tarde se reveló que era una disección aórtica. Estaba filmando «8 reglas simples» en el momento de su muerte, junto con Cuoco, una serie regular en la comedia de situación interpretando a su hija.

Mientras las entradas para la gala se agotan, los fanáticos pueden transmitir el Live Leer en línea a través del sitio web de la Fundación John Ritter; Estará disponible a pedido exclusivamente en Plutón TV en una fecha posterior.

«Classic TV es una categoría de mejor rendimiento en Plutón TV, impulsando constantemente el mayor compromiso en toda la plataforma», dijo Amy Kuessner, EVP de programación en Plutón TV. «Esta colaboración refleja nuestro compromiso continuo de celebrar la televisión icónica mientras apoya causas significativas. Nos sentimos honrados de ayudar a llevar esta actuación al público en todas partes y continuar compartiendo el legado de John Ritter con nuevas generaciones».

Vea a continuación el elenco completo para la lectura en vivo de la «compañía de tres»:

Jack Tripper – Adam Devine

Janet Wood – Kaley Cuoco

Terri Alden – Priscilla Barnes

Larry Dallas – Richard Kline

Ralph Furley – Jason Alexander

Sr. SNEFF – Steven Weber

Sargento Kent – Reno Wilson

Walter Johnson – Ron Funches

Detective Green – Holly Robinson Peete

Narrador – Tom Bergeron