Tablas de películas de Quijote ganadoras de Cannes Docu brasileño ‘Mariana X BHP’

Películas de QuijotaEl productor de la entrada de Chile a los próximos Oscar «La misteriosa mirada del flamenco«Ha abordado» Mariana X BHP «, un documental brasileño dirigido y producido por Renan Flumian de Droma Productions.

Desarrollado durante seis años y filmado en 17 ciudades en tres continentes, el documental profundiza en la demanda ambiental más grande de la historia, luego del devastador colapso de la presa de Mariana en Brasil. Con más de 200 horas de metraje, el proyecto ganó un premio en efectivo en el Foro de Lau Haizetara en San Sebastián y fue presentado esta semana a compradores y plataformas en Madrid’s 5th Iberseries & Platino Industry.

Quijote Films también es un coproductor en 2025 Berleral Ganador de Silver Bear «El sendero azul«Que ya ha superado a 150,000 admisiones en los cines brasileños, y la próxima» A Colmeia «, filmada a principios de este año en el desierto de Atacama con la productora brasileña Sara Silveira.

«Colaborar con Brasil ha sido una experiencia increíble», dijo Giancarlo Nasi de Quijote Films, quien dijo que su conexión con Brasil se remonta a muchos años cuando estudió allí y, durante más de una década, se desempeñó como mentor en BRLAB. «He visto de cerca la fuerza y ​​la resistencia de su industria cinematográfica. Trabajar de la mano con socios brasileños continúa afirmando por qué Brasil es un aliado tan valioso para Quijote», dijo.

«Con ‘Mariana X BHP’, continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de coproducción internacional, desarrollando contenido en las Américas y más allá. El próximo año, estaremos en producción en proyectos con socios en Canadá, Argentina, México y los Estados Unidos creando contenido global con el talento internacional, es parte de nuestro ADN, como el compromiso a la excelencia y el artesanía que hemos inherido de la cine de aut altos», señaló.

«Esta semana en iberseries, como lo presentamos a las plataformas, sentimos que teníamos una película con una fuerte identidad: social y políticamente resonante, pero con el potencial de llegar a una audiencia amplia. Estamos formando con el tono de un thriller legal: convincente, crítica del sistema, la conversación, pero también el equipo de la conversación. La jefa de departamento Eugenia Campos, que «junto con Giancarlo, está detrás de todo el universo creativo: los lanzamientos, las cubiertas, todos los materiales increíbles que usamos todos los días».

«Como director brasileño, he sido testigo de primera mano las historias de las víctimas en Brasil y los abogados que formaron una alianza sin precedentes para enfrentarse a la compañía minera más grande del mundo», dijo Flumian, que había estado siguiendo de cerca la acción de clase sin precedentes en Londres durante seis años.

Agregó: «Este documental sigue su lucha por la justicia y el potencial más amplio del caso para remodelar cómo las corporaciones multinacionales son responsables, no solo en América Latina, sino en todo el Sur Global. A partir de una tragedia local, la película revela cómo funciona realmente el poder global, a través de una narración que es atractiva, emocional y resonenta con audiencias de todo el mundo».

Los créditos anteriores de Flumian incluyen «La conversación más difícil de tener con sus padres» (NYT Op-Docs, 2024), que fue elogiada internacionalmente por su representación en bruto de las conversaciones intergeneracionales sobre la intimidad; La serie documental «Acende a Luz» (Globoplay, 2023), que explora la sexualidad en la vida posterior y la próxima comedia de acción «Velhos Bandidos,» protagonizada por la legendaria Fernanda Montenegro, nominado para un premio de la Academia para su perf en la «Estación Central» de Walter Sales y una estrella de «I’m I’m Still aquí».