T-Mobile Mobile Network: Regístrese en línea

T -Mobile se está duplicando su reputación de «no carterista», asegurando su posición como la mejor red móvil En los Estados Unidos, según Ookla SpeedTest, mientras dejan a los competidores luchando para ponerse al día. La compañía, que recientemente obtuvo las mejores calificaciones de Ookla y OpenSignal para las velocidades más rápidas, el mejor rendimiento 5G y la consistencia de la red, está expandiendo su liderazgo con el lanzamiento oficial de T -Satellite con StarLink El mes pasado, una primera integración de la conectividad satelital y celular.

Lanzado el 23 de julio después de un exitoso período beta, T -satélite Conecta más de 650 satélites de baja órbita Starlink directamente a teléfonos inteligentes compatibles, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados en áreas donde las torres de celdas no alcanzan. El servicio no requiere aplicaciones, equipos o configuraciones adicionales: los teléfonos cambian automáticamente al satélite cuando cae la cobertura, proporcionando la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto, compartir ubicaciones e incluso el mensaje 911 de zonas muertas previamente inalámbricas. Se admitirán mensajes de imagen y voz para dispositivos Android a partir del 1 de octubre, con integración de iOS y acceso a datos satelitales de baja velocidad para aplicaciones esenciales como mapas y clima a seguir.

El servicio Funciona con más de 60 dispositivos lanzados en los últimos cuatro años, que abarcan tanto Android como iOS, y se incluye sin costo adicional para T -Mobile Los clientes en su Premium Go5G Siguiente y experimentan más allá de los planes. Otros suscriptores de T-Mobile pueden agregar la función por $ 10/mes durante esta promoción por tiempo limitado, y los no customeros pueden probarla con una prueba gratuita de 30 días o como un plan independiente de $ 10/mes T-Mobile Ahora ofrece conectividad alimentada por satélite en más de 500,000 millas cuadradas de tierra sin cobertura al aprovechar los satélites de baja órbita de Starlink. T-Satellite está disponible en los Estados Unidos continentales, Hawai y el sur de Alaska.

T -Mobile es la audaz incursión en servicio satelital Subraya su dominio más amplio en el mercado inalámbrico. Las pruebas de red independientes de OOKLA para el primer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2025 nombraron a la compañía el proveedor móvil más rápido y consistente de los EE. UU., Citando sus velocidades de descarga mediana superiores y la cobertura 5G de mejor clase. Ultra Capacidad 5G ahora llega a más estadounidenses que cualquier otro transportista, haciendo T -Mobile La mejor opción para la transmisión de video, los juegos y la conectividad de día a día. En comparación, Verizon y AT&T se han apoyado en soluciones fragmentarias: Verizon con una función de texto satelital limitada y AT&T todavía probando la integración satelital.

Como el único proveedor que integra completamente las redes satelitales y basadas en la tierra en una sola experiencia perfecta, T -Mobile Se ha posicionado como el líder inalámbrico tanto para los usuarios urbanos como para los que se aventuran lejos de la red. Con la mensajería satelital ahora en vivo, el acceso esencial de las aplicaciones en el horizonte y se espera que se expanda con el tiempo un roaming global más amplio con el tiempo, la compañía está estableciendo un nuevo estándar para la conectividad móvil.