Synergy Pertamina Group produce combustible de aviación sostenible a partir del aceite de cocina, fortaleciendo la seguridad energética nacional

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa acelerando la producción de energía verde para fortalecer Seguridad energética nacional. Pertamina Combustible de aviación sostenible (SAF), uno de los productos de energía verde, es parte de la estrategia de Pertamina para acelerar la transición de la energía limpia y reducir las emisiones y objetivos del gobierno NZE en 2060.

Leer también: Pertamina ganó la posición superior de Fortune Indonesia 100 años 2025



El comisionado del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, durante la primera actividad de SAF de elevación en la refinería Pertamina Cilacap, el martes 12 de agosto de 2025, enfatizó que Pertamina logró procesar el aceite de cocina usado (UCO) para ser la materia prima para la energía de energía ecológica.

«Este es un trabajo extraordinario de los niños de la nación que demuestran que podemos hacer un gran avance. Pertamina puede convertirse en pionera en el sudeste asiático», explicó Iriawan.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Pioneer Desarrollo del ecosistema Combustible de aviación sostenible basado en la economía circular



SAF hecho de aceite de cocina usado se convierte en un hito importante para apoyar el desarrollo de la energía verde, para alentar la aceleración de la seguridad energética nacional. El proceso de producción de UCO SAF se llevó a cabo con un catalizador rojo y blanco, que también fue el resultado de la formulación de Pertamina con el Instituto de Tecnología Bandung. Este producto SAF producido ha cumplido con los estándares internacionales de ASTM D1655 y Defstan 91-091, convirtiendo a Pertamina SAF el primer producto en el sudeste asiático que está oficialmente certificado.

Pertamina también logró iniciar y explorar todos los ecosistemas SAF que han sido certificados por la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) desde aguas arriba hasta aguas abajo.

Leer también: Pertamina aprovecha el poder de los medios digitales para la educación energética y la transparencia



El vicepresidente del vicepresidente de Pertamina, Oki Muraza, dijo que la producción de SAF mostró un paso importante para apoyar el objetivo de la descarbonización global, así como un compromiso nacional con NZE 2060.

«El desarrollo de la energía verde no escapa al coraje, el principio y el compromiso de los niveles de trabajo a la alta dirección que estamos de acuerdo con los avances estratégicos, de acuerdo con el desarrollo del mercado, los negocios rentables y sostenibles», dijo Oki Muraza.

Como contribución de Pertamina al próximo 80 aniversario de la República de Indonesia, Pertamina ha preparado aproximadamente 32 kilo litros de Pertamina SAF hecha de aceite de cocina usado en uno de los vuelos de agua de Pelita, a mediados de agosto.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó, el desarrollo de la energía verde es parte de la estrategia de doble crecimiento llevada a cabo por Pertamina. El objetivo es adicional a la seguridad energética mientras se desarrolla la industria nacional.

«Como Soe de energía, Pertamina tiene una posición estratégica como guardia de seguridad energética al tiempo que fomenta el crecimiento económico nacional», dijo Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.