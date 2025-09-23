Synergy Jkn se hizo eco en el centenario de Gontor

VIVA – Adjunto para la Junta Directiva para la Comunicación Organizacional BPJS SaludM. Iqbal Anas Ma’ruf, afirmó que la clave del éxito del Programa Nacional de Seguro de Salud (Jkn) se encuentra en la estrecha sinergia entre los BPJs de salud y los centros de salud. Según él, esta colaboración no es solo una relación administrativa, sino una cooperación estratégica para garantizar que los participantes de JKN obtengan servicios de calidad, equitativos y continuos.

Leer también: Solo 13.6 días, reclamos ser un hospital líquido de BPJS



«BPJS Health no puede funcionar solo. Necesitamos un papel activo de todas las instalaciones de salud para crear conjuntamente servicios JKN, esto puede ser realmente de manera óptima por la comunidad, especialmente cuando necesitan servicios de salud rápida», dijo Iqbal en un seminario de salud: actualizaciones de emergencia en medicina interna y cirugía, martes (09/23).

Desde su lanzamiento en 2014, el programa JKN se ha convertido en uno de los esquemas de seguro de salud más grandes del mundo con más de 281 millones de participantes. Con el alcance de casi toda la población indonesia, el programa JKN asegura que la comunidad pueda acceder a servicios de salud que van desde instalaciones de salud de primer nivel (FKTP), como Puskesmas, clínicas y prácticas médicas, hasta servicios de referencia en hospitales.

Leer también: Detección de historial médico: participantes de «alarma temprana» en JKN Guard Healthy Living



«La presencia del programa JKN ha hecho una importante contribución al realizar la justicia social para todas las personas indonesias. A través del mecanismo de cooperación mutua, todos tienen la misma oportunidad de obtener servicios de salud calidad, sin ser obstaculizada por condiciones económicas o diferencias en el estatus social. Esta es una manifestación tangible de cómo está presente el estado para proporcionar una protección de la salud equitativa a toda la comunidad «, explicó.

En 2024, BPJS Health registró gastos para tratar con enfermedades de costo catastrófico que alcanzan los 37 billones o equivalentes al 21.32 por ciento del costo total de los servicios de salud. Esta figura muestra cuán importante es la cooperación mutua para mantener la continuidad de los servicios.

Leer también: North Sumatra ganó el título prioritario de UHC, más rápido que el objetivo de Bobby Nasution pidiendo el servicio óptimo de UHC que el público recibirá



Por otro lado, BPJS Health también continúa transformando la calidad del servicio utilizando la tecnología. A partir de la digitalización de la cola que puede usar la aplicación móvil JKN, simplificación de los servicios administrativos a la integración de los servicios con todos los socios de los centros de salud.

«También necesitamos alentar a los centros de salud para comenzar a administrar bien las revisiones de revisión de Google. Con una revisión positiva puede ser una referencia importante para los pacientes cuando el primer tratamiento», agregó Iqbal.

El vicepresidente rector III de la Universidad de Darussalam Gontor, Khoirul Umam, enfatizó el compromiso del campus en la producción de una generación de carácter fiel, noble y con un amplio conocimiento y habilidades innovadoras. Según él, esto está en línea con el lema de Unida, a saber, altamente virtuoso, saludable, conocedor y libre.

«UNIDA está aquí para producir personas que no solo son intelectualmente inteligentes, sino que también tienen un carácter islámico fuerte, físicamente saludable y capaces de pensar creativamente y libremente para resolver los problemas de las personas y la nación», dijo Umam.

Mientras tanto, el Director del Hospital Yasyfin Darussalam Gontor, Arrasyid Indra Muliawan, declaró que en el 3er Hospital Milad Yasyfin que coincidió con 100 años de Gontor de Darussalam moderno de Pondok, su partido quería hacer este impulso como un medio para compartir el conocimiento, el conocimiento del conocimiento y el fortalecimiento de las habilidades de los trabajadores de la salud, especialmente en el manejo de los casos de la medicina interna y la cirugía.

A través de este impulso, también espera convertirse en una forma de contribución real del Hospital Yasyfin Darussalam Gontor para apoyar la mejora de la calidad de los recursos de salud (recursos humanos) de la salud, para que pueda ser óptimo para proporcionar servicios a la comunidad.

«Esperemos que los trabajadores de la salud ahora estén más listos y alertas al tratar con varios casos de emergencia, tanto en hospitales como en otras instalaciones de salud. El conocimiento y la experiencia entregados por los oradores en esta actividad pueden aplicarse en la práctica diaria, por lo que tiene un impacto en mejorar la calidad de los servicios para la comunidad», concluyó Rasyid.

En la ocasión, presente como orador del Hospital Especialista de Medicina Interna Yasyfin Darussalam Gontor, Yudha Klahan y el especialista en cirugía Yasyfin Darussalam Gontor Hospital, Herendra Medihirza Herman Prasetya.