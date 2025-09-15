Yakarta, Viva – Instituto de Administración del Estado (Lan) confirma la combinación de liderazgo burocracia Las regulaciones colaborativas y fuertes son la clave del éxito de los programas estratégicos nacionales. Incluido el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) cuál es la prioridad del presidente Prabowo Subianto.

El jefe de Lan Muhammad Taufiq, enfatizó que el líder burocrático debe ser capaz de resolver una barrera entre las agencias (ego sectorial) y convertirse en un motor de colaboración para Indonesia EMAS 2045. HA fue confirmada en la liberación de los participantes de la capacitación de liderazgo nacional de nivel I (PKN) en Jakarta.

«En la era de VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), los líderes burocráticos deben ser adaptativos y visionados, capaces de conectar la racionalidad tecnocrática con las necesidades de la comunidad. Y garantizar que la burocracia realmente tenga un impacto», dijo Muhammad Taufiq, se cerró a partir de su declaración el lunes 15 de septiembre de 1525.

Edificio del Instituto de Administración Estatal de Indonesia

Lan enfatizó que las fuertes regulaciones deben ir de la mano con el liderazgo burocrático colaborativo. Sin un paraguas legal, el programa MBG tiene el potencial de enfrentar obstáculos en la implementación. Por el contrario, sin un líder visionario y una alta integridad, las regulaciones no serán óptimas.

«ASN debe ser valiente para ser un agente de cambio, garantizar que las políticas estén presentes para las personas y construir redes de colaboración sostenibles», dijo.

Mientras tanto, el Viceministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática (PANRB), Purwadi Arianto, dijo que el liderazgo fuerte nació de un proceso real, no solo una teoría. Los líderes burocráticos deben ser un iniciador cruzado que sea capaz de mantener la dirección del cambio.

En el Seminario Nacional y el Breve Política Breve Expo apropiada en la Universidad ASN Corporate, el martes (10/9), los participantes de PKN I de la Fuerza LXII recomiendan que el programa MBG inmediatamente tenga un paraguas legal de la ley.

Esta recomendación nació de los hallazgos en el campo: casos de intoxicación alimentaria, brechas de calidad nutricional entre regiones, coordinación débil, distribución tardía, participación limitada de MIPYME locales. Con regulaciones sólidas, se espera que todas las agencias gubernamentales trabajen juntas en la implementación de MBG de manera efectiva.



Instituto de Administración del Estado (LAN)

El Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, dio la bienvenida a la recomendación. «Esta es una manifestación concreta de la sinergia y la contribución de los participantes de PKN LAN para fortalecer el programa estratégico del gobierno», dijo.

El jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, H. Arief Prasetyo Adi, enfatizó el compromiso de Bapanas de apoyar a MBG a través del fortalecimiento de la cadena de suministro de alimentos, la certificación de proveedores, la educación de seguridad alimentaria, los informes de informes.

Para la información, a través de la cívica y varios programas de desarrollo de competencias, LAN se compromete a preparar a los líderes burocráticos que son adaptativos, innovadores y tienen un impacto. Se cree que la sinergia de liderazgo y regulaciones sólidas es la clave para realizar mejores servicios públicos y acelerar el logro de la visión del oro de Indonesia 2045.