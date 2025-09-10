Synchronize Fest 2025 enfatiza que Freeport no está patrocinado por Freeport

VIVA – El tema de los patrocinadores está de vuelta en el centro de atención antes del evento Sincronizar Festival 2025. Después de que anteriormente, el público se sorprendió por la retirada de varios músicos del Festival Pestapora debido a la presencia de patrocinadores de la Compañía Minera PT Freeport Indonesia, ahora es el turno Sincronizar festival quien recibió preguntas similares del público.

Respondiendo a esto, el organizador de Synchronize Fest declaró firmemente que no hubo participación de Freeport como patrocinador en el festival de música que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre de 2025 en la exposición de Gambir Kemayoran, Yakarta. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si no hay patrocinador (Freeport), es cierto que no hay», dijo el representante del equipo organizador en una conferencia de prensa en Kemang, Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

En 2025 se convirtió en un momento especial para Synchronize Fest porque marcó una década de su existencia en el medio de la industria musical del país. En diez años de su viaje, este festival se ha transformado en un espacio cultural vivo, que no solo presenta actuaciones musicales, sino que también construye ecosistemas que se apoyan entre músicos, artistas y audiencias.

Llevando el tema «Crossing Mutual», el festival de este año refleja el espíritu de colaboración cruzada y generación. El tema se toma del símbolo del número romano «X», que se interpreta como un punto de encuentro entre varias formas de expresión.

«En el cuerpo de sincronización, ‘se cruzaron’, no en jerga, sino una práctica viva», dijo David Karto, director del Festival Synchronize Fest.

La colaboración de este año se volvió más especial porque cooperó con Roomupa, el arte colectivo del arte contemporáneo que también celebraba su cumpleaños número 25, junto con Demajors, un sello musical independiente que fue el iniciador de Synchronize Fest. En Hall D2 Jiexpo, esta colaboración presenta una exposición de arte que abarca la comunidad artística de toda Indonesia, desde Jatiwangi hasta Jayapura.

Synchronize Fest 2025 Presentando más de cientos de artistas cruzados, desde músicos experimentales como Dubyuth, hasta la colaboración de la generación cruzada como Anisa Bahar x Juwita Bahar. Las tres etapas principales que se han convertido en el sello distintivo del festival, el escenario Upuk Swirry, el escenario vibratorio y el escenario de conciertos.

Este festival también presentará momentos especiales como Guruh Gipsy, una banda legendaria que tiene un color progresivo de rock mezclado con el gamelan y la narración locales indonesios.

No solo priorizar la colaboración de música y arte, Synchronize Fest también muestra preocupación por el medio ambiente. Este festival volverá a implementar un sistema integrado de gestión de residuos, proporcionará puntos de recarga de agua potable y fomentará la reducción del uso de plástico desechable.