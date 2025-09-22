Sylvia Rhone renunciando como presidente/CEO de Epic Records

Sylvia RhoneUn pionero de la industria que es uno de un número decreciente de mujeres para dirigir una importante empresa de música, está renunciando a su puesto como Presidente/CEO de Epic Records, efectivo a finales de mes, Variedad ha confirmado.

No hubo una palabra inmediata sobre quién la reemplazará; Billboard informó por primera vez las noticias.

La partida de Rhone se produce seis años después de que fue ascendida a presidenta/CEO en 2019. Anteriormente se había desempeñado como presidenta de Epic desde 2014.

En un memorando interno obtenido por Variety, el jefe de música de Sony Rob Stringer escribió:

Hoy, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre la extraordinaria carrera de Sylvia Rhone. En una industria definida por su constante evolución, Sylvia ha adaptado y adoptado el cambio, una y otra vez. Su viaje es más que una lista de logros. Ella es una ejecutiva de pioneros con un entorno distinguido y un compromiso inquebrantable con los artistas de apoyo.

Ha hecho historia, incluido convertirse en la primera mujer en ser nombrada presidenta de una importante compañía discográfica y guiar a algunos de los artistas más grandes de nuestro negocio en cada género. La influencia de Sylvia se basa en la comprensión del poder de la música para conectarse con las personas.

Y como presidenta y directora ejecutiva de nuestro Registros épicosElla ha guiado los éxitos de la lista No. 1 con 21 Savage, Future, Travis Scott y Tyla, entre otros.

Ha sido nuestro honor trabajar con un verdadero ícono y nuestra responsabilidad colectiva de continuar construyendo sobre su trabajo en Epic Records.

Gracias, Sylvia, por su liderazgo e inspiración.

En una nota relacionada obtenida por Variedad Eso también sirve como una historia de su carrera única, Rhone escribió:

A mi familia de música de Sony,

Ha sido un viaje extraordinario: once años desde mi ascenso al presidente de registros épicos y seis años desde mi nombramiento como presidenta y CEO. Este papel en EPIC representa la tercera vez en mi carrera que he sido la primera mujer y la primera persona negra en servir como CEO de un importante sello discográfico propiedad de una compañía Fortune 500.

Y hoy, me estoy moviendo de este papel histórico en Epic y estoy muy entusiasmado con el futuro.

Siempre he estado rodeado de excelentes equipos, pero nuestro actual en Epic es extraordinario. Con una generación múltiple, nuestro equipo comprende la historia de la música, encuentra significado en datos complejos y anticipa las tendencias emergentes. Desde Travis Scott, Future y 21 Savage, hasta Meghan Trainor, Tyla y Madison Beer, Zara Larsson hasta Givon y Mariah, los científicos, Q-tip a Andre 3000 y el fallecido y el gran Ozzy Osbourne … los artistas épicos prosperan a través de campañas de azafata que honran sus voces y objetivos únicos. Mientras ayudan a los artistas a mantener las auténticas conexiones de los fanáticos, nuestro equipo los guía a través de asociaciones en video, moda, juegos e innovación de contenido. Estamos orgullosos de la campaña de liderar «Your Voice, Your Power, Your Power, Your Vote» de Sony Music y fomentar una cultura en el lugar de trabajo que refleje nuestros valores: 62% mujeres y 57% de personas de color. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial en Epic, y lo hemos hecho.

Este momento de mi transición invita a la reflexión sobre un viaje que ha sido de gran alcance en su alcance e impacto.

Después de mi graduación de la Escuela Wharton, comencé como Secretario en Buddha Records y después de trabajar a través de las promociones de radio, tuve el privilegio de ser nombrado vicepresidente sénior de música negra en Atlantic Records. Esos tiempos se sienten como ayer, trabajando con Roberta Flack, Donnie Hathaway, en Vogue, LeVert, Brandy, Adina Howard, Tropa, Das Efx, Snow, Mc Lyte, Kwamé, Miki Howard, Gerald Albright, The System and Ice Cube’s Lynch Mob y Yoyo. A través de nuestro acuerdo de Ruthless Records, también lanzamos el Doc, JJ Fad, Michel’le y Easy-E.

En julio de 1994, fui nombrada presidenta de Elektra Records, donde orquestamos un renacimiento cultural que aún resuena hoy. Allí, nos convertimos en guardianes de la diversidad musical, fomentando el poder de AC/DC y Metallica junto con el genio de Missy Elliott y Busta Rhymes. Desde la intensidad de Pantera hasta el espíritu de improvisación de Phish, desde las verdades de Tracy Chapman y el alma de Anita Baker hasta las poderosas voces de Tamia: cada artista floreció en su propia frecuencia. Tercer ojo ciego, Yolanda Adams, Silk, Ol ‘Dirty Bastard, Gerald Levert, Keith Sweat, Natalie Merchant, The Cure, Björk, Staind, Better Than Ezra, Afghan Whigs y Jason Mraz, todos encontraron su hogar en nuestra familia musical, creando momentos que trascendieron el entretenimiento de los meros.

Luego vino mi capítulo en Motown, donde la historia icónica de la etiqueta y su futuro convergieron bajo mi liderazgo como presidenta y CEO. Fue un honor grabar el último álbum de estudio de Stevie Wonder, al tiempo que colaboraba simultáneamente con artistas como Nelly, Erykah Badu, Kid Cudi y Akon. También extendimos el alcance global del hip-hop al distribuir la lista de registros de dinero en efectivo: elevando a Baby, Lil Wayne, Nicki Minaj y Drake.

Tengo la suerte de haber trabajado con algunos de los artistas más brillantes e influyentes en la historia de la música grabada. Y he descubierto esto: cuando canalizamos nuestra fuerza y ​​creatividad en el servicio de una visión, y colaboramos con artistas que hacen lo mismo, creamos música que refleja nuestro mundo, cuestiona nuestros supuestos y eleva nuestros espíritus. Este es un tipo de magia, una conexión profundamente humana. En este momento, cuando el ADN de la música se está reinventando, cuando los artistas enfrentan desafíos existenciales, y cuando todos estamos construyendo el futuro en tiempo real, hay poco que sea más profundo.

Mirando hacia atrás en mi época épica me llena de gran orgullo. Para mi equipo de campeones creativos, ahora tienes las riendas, y sé que tu mejor trabajo se adelanta. I’m grateful for Zeke Lewis, Rick Sackheim, Sandra Aflorei, Tyler Pittman, John Shoup, Dave Bell, Lisa Kasha, Shannon Mingal, Margeaux Watson, Justin Duran, Chelsea Donnarumma, Brooke Marcimo, Mez Tara, Gina Harrell, Melissa Victor, Traci Adams, Scott Dimig, Dontay Thompson, Jennifer Goicoechea, Patrick Afeku, John Kirkpatrick, Michael Petullo, Max Sholl, Héctor Rosario y los innumerables otros ejecutivos que hicieron en casa los registros épicos.

Agradezco a mi hija Quinn por su amor incondicional y a mis difuntos padres Marie y Bob Rhone por su heroico apoyo. Y siempre estoy agradecido por mis compañeros de equipo anteriores de los años. ¡No solo trabajamos buena música, sino que también creamos una increíble red de defensa y buena voluntad! Gracias a Rob Stringer por su confianza y camaradería y a Doug Morris por capacitarme para romper el techo de vidrio.

He trabajado en nuestra industria desde que gobernó el vinilo, y las mujeres rara vez estaban en línea para los roles de nivel C o incluso vicepresidenciales. Estoy orgulloso de mis logros y de mi compromiso con aquellos que se inspiran en ellos. Los muchos honores individuales que he recibido, de Billboard, las mujeres más poderosas de la revista Fortune, Essence, Variety, la Mujer del Año de la Sra. Magazine y el reciente doctorado honorario de Berklee College of Music, sirven como notas de gracia sobre mis años de dedicación. Pero palidecen junto a lo que todos hemos construido juntos. Palan junto a la gloria de nuestra cultura musical.

En adelante y hacia arriba,

Sylvia