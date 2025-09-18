Sylvester Stallone lanzó una precuela de ‘Rambo’ usando AI De-AGing

Sylvester Stallone tiene una nueva memoria el próximo año, y mientras tanto está haciendo las rondas antes del estreno de la temporada de «Rey de Tulsa«Y con un peso de algunas de sus películas clásicas.

Un «John Rambo» Película de la historia de origen ya está en marcha protagonizada por Noah Centineo. Pero aunque Stallone no estaba involucrado en los planes para eso, le dijo a la lista de reproducción Podcast bingeworthy que anteriormente tenía su propia idea para una precuela «Rambo».

Lo había lanzado como un experimento de IA que lo desviaría con un adolescente, dijo al podcast. «Todos pensaron que estaba loco», recordó. «La IA es lo suficientemente sofisticada como para pasar por Saigón para verlo a los 18 años y básicamente usa la misma imagen. Por lo tanto, no es tan grande».

Interpretar a John Rambo no será fácil para cualquier otro actor, Stallone predijo, porque se ha identificado tanto con el papel. «Es muy, muy difícil. Puede hacer un trabajo estelar, pero estás superando esto porque lo revisé con ‘Get Carter’. Todos aman el original, y luego siempre estás luchando contra ese prejuicio «.

Pero «John Rambo» no es la única película próxima basada en un título icónico de Stallone. Peter Farrelly está dirigiendo El drama «Rocky» de «I Play Rocky», con Anthony Ippolito, protagonizada por el boxeador de abajo. Pero Stallone dijo que fue atrapado por primera vez cuando se enteró por primera vez. «Me sorprendió leer [about] Eso «, dijo.» Tengo cero que ver con eso «.

«Desde que lo viví, pensé que podría participar y darles una idea», dijo, aunque eso parece poco probable, ya que el guión ha terminado.

Sus memorias «The Steps» llegarán el 5 de mayo. Según la sinopsis, «en una narración enmarcada entre su llegada a la ciudad de Nueva York en 1969 y el triunfo de Rocky en los premios de la Academia de 1977, Stallone teje una vívida y propulsora de la lucha, la subsistencia y el final del éxito. Él escribe de los primeros días y los años posteriores, y la persistencia, y solo la creatividad y solo el éxito y solo el éxito, y solo el éxito, y solo el éxito, y solo la creatividad y solo la creatividad, y solo el éxito, y solo el éxito, y solo el éxito, y solo la creatividad, y solo la creatividad y solo la creatividad y solo la creatividad, y solo el éxito, y solo el éxito, y solo el éxito, y solo la creatividad, y solo la creatividad, y solo el éxito, y solo la creatividad, y solo la creatividad, y solo la creatividad, y solo la persistencia. Creación de Rocky pero a una carrera llena de roles notablemente icónicos «.

La temporada 3 de «Tulsa King», que se ha renovado para la temporada 4, se estrena el 21 de septiembre.