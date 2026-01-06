¿Syifa Hadju ya ha tenido su despedida de soltera? Jule Confident aparece con una camiseta sin mangas

Jacarta – Noticias sobre Syifa Hadju Lo que se pensaba que había sido una despedida de soltera aparentemente despertó la curiosidad de los lectores. Este artículo inmediatamente ganó popularidad, especialmente en el canal Showbiz VIVA.

Navidad quien está cada vez más segura de aparecer sin hiyab después de divorciarse de Na Daehoon tampoco es menos notada. Sin mencionar las sorprendentes respuestas. tompi tras ser acusado de defender a Gibran. ¿Quieres leer la noticia completa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz en Round Up, edición del martes 6 de enero de 2026. ¡Puaj, desplázate!

Syifa Hadju supuestamente tuvo una despedida de soltera, ¿se está acercando el matrimonio?

La relación romántica de Syifa Hadju y El Rumi ha recibido recientemente una creciente atención pública. La razón es que desde que aceptaron la propuesta de El Rumi el 2 de octubre de 2025 en Suiza, muchas personas han estado esperando la continuación de su relación en el pasillo.

En una carga de finales de 2025, Syifa Hadju compartió una serie de fotografías que se convirtieron en hermosos recuerdos a lo largo del año.

Jule ahora tiene más confianza para aparecer sin hijab después de divorciarse de Na Daehoon

Foto : Instagram/exclusivotimnasartis

El nombre Julia Prastini, más conocida por el público como Jule, vuelve a ser ampliamente discutido en las redes sociales. Después de divorciarse oficialmente de Na Daehoon, el cambio en la apariencia de Jule se convirtió en el foco de atención de los internautas. Si anteriormente la cámara la había captado varias veces apareciendo sin hiyab, ahora Jule parece más segura al mostrar su nueva identidad.

Este cambio se puede ver claramente en un video que recientemente se volvió viral y circuló en varias plataformas de redes sociales. En el vídeo, Jule aparece sin hijab y con un nuevo peinado. Su cabello llega hasta los hombros, es de color rojo y está combinado con flequillo, lo que hace que su apariencia se vea diferente a la anterior. También usó una camiseta sin mangas, lo que enfatizó aún más la transformación de su estilo de vestir.

La impactante respuesta de Tompi tras ser acusado de defender a Gibran por su cargo

El nombre del médico y músico Tompi está en el punto de mira del público después de recibir acusaciones de internautas que decían que estaba defendiendo al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka para aspirar a un determinado puesto. Tompi respondió de inmediato a esta acusación con una breve pero llamativa respuesta, que luego se volvió viral en las redes sociales.