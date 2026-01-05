Syifa Hadju supuestamente tuvo una despedida de soltera, ¿se está acercando el matrimonio?

Jacarta – Relaciones románticas Syifa Hadju Y El Rumi Recientemente, ha recibido cada vez más atención pública. La razón es que desde que aceptaron la propuesta de El Rumi el 2 de octubre de 2025 en Suiza, muchas personas han estado esperando la continuación de su relación en el pasillo.

En una carga de finales de 2025, Syifa Hadju compartió una serie de fotografías que se convirtieron en hermosos recuerdos a lo largo del año. ¡Vamos, desplázate más!

Está agradecido porque 2025 ha sido un año muy bueno para él. Ese año, Syifa Hadju sintió que había recibido mucho amor y valiosas lecciones en su vida.

«2025, fuiste tan bueno conmigo. Gracias por el amor, las lecciones y todo lo demás. Algunos pequeños momentos destacados del año que siempre estaré agradecido», escribió en Instagram, citado el martes 6 de enero de 2026.

De las muchas fotos compartidas por Syifa Hadju, una de ellas se convirtió en el centro de atención de los internautas. Syifa Hadji posa con una diadema que dice «Novia» en la cabeza. Posó con su mano hacia su barbilla, mientras mostraba una dulce sonrisa. En la foto, se ve a Syifa Hadju vistiendo ropa negra con un collar que da una impresión elegante.

Se cree que esta foto es el momento en que Syifa Hadju se sometió al proceso de despedida de soltera, que es una fiesta de celebración previa a la boda que se lleva a cabo para la futura novia. Por lo general, las despedidas de soltera se llevan a cabo semanas o meses antes de la boda, donde amigos cercanos y familiares «obsequian» a la futura novia con regalos, apoyo y momentos de unión para celebrar con alegría el final de su vida de soltera.

Esto generó entonces sospechas de que el momento de la boda de Syifa Hadju y El Rumi se estaba acercando. No pocos internautas esperan que pronto lleguen felices noticias de la pareja

«Vaya, es una despedida de soltera», comentaron los internautas.

«Arregla la boda en enero», dijo otro.

«MasyaAllah te ama Cipa, que todo sea un éxito y que la felicidad esté siempre contigo», escribieron los internautas.

A título informativo, Syifa Hadju y El Rumi han hecho pública su relación romántica desde mediados de 2024. Los dos celebraron un año de relación el 2 de octubre de 2025. En ese momento, El Rumi le propuso matrimonio a Syifa Hadju en Suiza e inmediatamente recibió una agradable respuesta.