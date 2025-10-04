Syifa Hadju fue propuesto oficialmente por El Rumi en Suiza

VIVA – Las buenas noticias provienen de parejas jóvenes que a menudo roban atención pública, Syifa hadju Y El rumi. Después de una relación durante un año, los dos finalmente entraron oficialmente en un nivel más serio.

Leer también: Más popular: Desta Larang Jefri Nichol Eat Pork, Tompi se retiró de Wami



El Rumi ha propuesto oficialmente a Syifa Hadju en Suiza el jueves 2 de octubre de 2025, y el momento romántico se convirtió inmediatamente en una cálida conversación en las redes sociales. Desplazarse hacia abajo para referirse al artículo completo.

La noticia de esta aplicación se conoce de Syifa y El se carga en sus respectivas cuentas de Instagram. En la foto compartida, un ambiente romántico con un hermoso fondo de paisajes típico de suizo. La cara feliz de Syifa irradiaba claramente cuando se propuso El.

Leer también: Maia Estianty Mundió la boca de los internautas que acusó a El Rumi jugando sucio



«En un lugar con el que siempre soñé, le dije que sí al que siempre se sintió en casa. Bismillah ???? ✨ 02.10.25. (En el lugar con el que siempre soñé, le dije a alguien que siempre se sentía en casa. Bismillah) «, la información escrita por Syifa en su carga, se citó el sábado 4 de octubre de 2025.

La carga se inundó inmediatamente con saludos de felicitación y comentarios de amor. Sin olvidar, El Rumi también dejó un comentario romántico que confirmó sus sentimientos por el amante.

Leer también: Dos veces un deslizamiento de tierra ganado de Jefri Nichol, El Rumi fue acusado de usar el orden



«Bebe te amo tanto ?????????????? Bismillah para siempre «, escribió El Rumi en la columna de comentarios.

Oración de inundación de otros artistas y internautas

No llevó mucho tiempo, la noticia de esta aplicación inmediatamente se convirtió en tendencia en varias plataformas de redes sociales. Muchos artistas y fanáticos están felices por su relación que finalmente se dirigió al matrimonio.

«Omo felicidades, así que dreammyy».

«¡Finalmente ,yyyy! Alhamdulillah ??????????????

«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

«Aaaak querido y bismillah ❤️ @elelrumi @syifahadju».

«Huaaaaa fue tocado por ti ????????????????