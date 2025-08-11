Syeyoung Park desempaqueta ‘The Fin’, tocando el Festival de Cine de Locarno

Una Corea de la posguerra unificada donde el mar y el cielo están envueltos en rojo conmovedor es el escenario principal de «The Fin» de Syeyoung Park, su seguimiento al debut «La quinta vértebra torácica» que se estrena en el Festival Locarno de Suiza en la sección Filmakers of the Present.

La oficina de coproducción maneja las ventas mundiales en una coproducción de Corea del Sur (Sesew Pictures) y alemán (esencial de producción), apoyada por el Instituto de Cine Doha de Qatar.

Después de tres años de postproducción, la película prevé un mundo apocalíptico que alberga a los Omegas, un grupo mutado de marginados explotados como mano de obra barata por la facción del gobierno, la Fuerza Laboral Omega, a quienes se les confía la caza.

En su imaginación de una distopía, Syeyoung Park intenta evitar representar a su país como es actualmente. «No me gusta cómo se ve Corea en este momento porque hay un Starbucks, McDonald’s, 7-Eleven, cada minuto que caminas. Así que está contaminado con tantas imágenes feas y corporativas», dijo el cineasta. Variedad en Museo Casorela en el corazón de Locarno. El mundo de «The Fin» es un espacio expulsado de «sin automóviles, sin teléfonos celulares y ningún tipo de logotipos capitalistas que invadan la pantalla».

Un estanque de pesca dentro de un edificio abandonado es un colorido oasis caleidoscópico donde se detiene el conflicto entre ambos grupos, acompañado de melodías eufóricas. «No hay una progresión de la historia aquí, simplemente te relajas». Visualmente, este espacio es un fuerte contraste con los escenarios ecológicamente agotados que lo rodean. «En el océano, hay rojo. En la ciudad, solo hay blanco y negro. Y es muy monótono. Pero en la tienda de pesca, lo que quería era hacer todo lo contrario donde introduje todos los colores posibles en un espacio».

Nuestra especie ha contaminado el planeta, de modo que las nubes grises de humo invaden muchos paisajes urbanos. Syeyoung Park, quien también filmó la película él mismo, por otro lado, logra una visión llena de colores y texturas radiantes. Para él, esta es una forma de «contaminar la pantalla con texturas. No hay una imagen limpia. El mecanismo real de hacer que la película resultó en un gran ruido digital en la pantalla y muchas texturas diferentes en todas partes que se mueven constantemente».

Park cita a Harmony Korine «Julien Donkey-Boy» como punto de referencia para esta innovación digital. Esa película, dijo, «fue filmada con cinta de DV. Luego la volaron hasta una película de 16 mm y luego a 35 mm, por lo que hay todos estos diferentes tipos de contaminación en la pantalla y esa fue la belleza de la película». De manera similar al director estadounidense, Park decidió «expandir la textura para dar la sensación de ser un fantasma o un elemento espiritual para la película».

«The Fin» está muy preocupado por un espectro que todavía busca a toda la humanidad: la de Covid-19. En ese momento, Park recuerda que «todos tenían máscaras, estábamos a dos metros de distancia el uno del otro. Cuando te quitan la máscara durante la pandemia, hizo que todos, incluso a sus amigos y familiares más cercanos, los extranjeros el uno al otro y hubo miedo a la contaminación a través de hablar o tocar». La película evoca esta sensación no solo por la división entre humanos y omegas, sino también en la forma en que se representan las relaciones. Los personajes son distantes y buscan conexiones.

En medio de esta distopía, surge una sensación de optimismo al cuestionar las líneas divisorias que separan a los grupos sociales. «Espero que las personas tengan la sensación de que tal vez lo que ven a su alrededor no es cierto. Entonces, activamente, no pasivamente, reconsideran lo que realmente constituye un Omega o no, lo que lleva a cómo decidimos quién es un Omega y quién no. que las declaraciones son muy volátiles ”, dice en una invitación para evitar el conformismo en los que estamos constantemente obligados a caer.