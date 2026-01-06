Sydney Sweeney y el director Paul Feig regresarán

“la criada» estrella Sidney Sweeney y director Pablo Feig Hizo algo malo y se sintió tan bien que Lionsgate les permitirá hacerlo de nuevo.

Gracias al éxito de taquilla del thriller psicológico, “The Housemaid” ha recaudó 133 millones de dólares En sus primeras dos semanas y media de lanzamiento, el estudio ha dado luz verde a una secuela, titulada «El secreto de la criada». El proyecto, basado en la segunda novela de la trilogía más vendida de Freida McFadden, ha estado en desarrollo durante los últimos meses y Lionsgate está planeando comenzar la producción a finales de este año.

En “The Housemaid”, Sweeney interpretó a Millie, una joven que intenta escapar de su pasado y que es reclutada para trabajar como criada interna para los ricos Nina (Amanda Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Skelnar), quienes tienen sus propios secretos peligrosos. Michele Morrone y Elizabeth Perkins también protagonizan la película con clasificación R, que ha recaudado la impresionante cifra de 75,7 millones de dólares en Norteamérica y 133 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 35 millones de dólares.

La canción “Reputation” de Taylor Swift, “I Did Something Bad”, aparece en los créditos finales mientras la película muestra los próximos pasos de Millie.

«Está claro, tanto por la taquilla mundial como por la avalancha en las redes sociales, que el público ha respondido fuerte – y audiblemente – a la experiencia totalmente única y verdaderamente teatral de The Housemaid y quiere saber qué sucederá después», dijo el presidente del grupo cinematográfico Lionsgate, Adam Fogelson, en un comunicado anunciando la luz verde.

«Creímos en estas historias desde el principio y estamos muy emocionados de darle vida al próximo capítulo de la historia de Millie en la pantalla en colaboración con nuestros destacados socios creativos Todd, Paul, Laura, Carly, Alex y Sydney», continuó Fogelson. «‘El secreto de la criada’ es otro libro tremendamente emocionante de la serie de Freida que ha cautivado a lectores de todo el mundo, y esperamos traducirlo en una experiencia cinematográfica igualmente apasionante y desenfrenada».

La guionista Rebecca Sonnenshine volverá para adaptar la secuela para los productores Todd Lieberman de Hidden Pictures y Feig y Laura Fischer de Pretty Dangerous Pictures. Sweeney y McFadden regresan como productores ejecutivos junto a Carly Elter y Alex Young de Hidden Pictures.

«Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo enamorarse de ‘The Housemaid’ y del increíble trabajo de nuestro talentoso elenco y equipo», afirmó Feig. «Tenemos suerte de que Freida McFadden ya haya extendido el viaje de Millie en la página y de que podamos trabajar con Rebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta próxima historia al público».

Lieberman añadió: «Estamos encantados con la recepción e increíblemente orgullosos de todo este equipo, desde Freida McFadden hasta nuestros socios en Lionsgate, y el excelente trabajo de Paul y Laura. Lo más gratificante ha sido ver cuán fuertemente el público se está conectando con la película».

En el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Seyfried confirmó que la secuela estaba prácticamente garantizada.

«Nadie ha dicho nada sobre el número 2, pero te garantizo que habrá un número 2», dijo Seyfried. Variedades Marc Malkin el sábado. «Y casi garantizo que haré un pequeño cameo, porque se trata de Syd y ella trabajando para una nueva familia. Y suceden muchas cosas, especialmente con el personaje de Michele, Enzo», explicó. «Realmente quiero ver cómo mantiene a Nina Winchester en su bolsillo, porque volveré a meterme en eso».

La secuela será supervisada por Chelsea Kujawa de Lionsgate, quien también supervisó la primera película y llevó el proyecto al estudio, junto con Maria Ascanio. Robert Melnik negoció los acuerdos para el estudio.

La serie de libros “The Housemaid” ha vendido más de 12 millones de unidades, de las cuales cuatro millones corresponden al segundo libro. Traducido a 40 idiomas, el primer libro ha sido un éxito de ventas del New York Times durante 65 semanas y contando y ganó el premio Goodreads Choice 2023 al mejor thriller.

Sonnenshine está representada por UTA, Circle Management + Production, Jill Fritzo PR y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox. McFadden está representado por Christina Hogrebe de la Agencia Jane Rotrosen; Angela Cheng Caplan de la Compañía Cheng Caplan; y Allison Binder de Goodman Genow Schenkman Smelkinson + Christopher.