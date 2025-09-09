Sydney Sweeney, Stephen Colbert, Sterling K. Brown

Sydney Sweeney («Euphoria»), Stephen Colbert («The Late Show»), Tina Fey («Four Seasons»), Sterling K. Brown («Paradise»), Jenna Ortega («Miércoles») y Mariska Hargitay («Law & Order: SVU») se encuentran entre las estrellas establecidas en el presente 77th Awards, Emmy Awards, Emmy Awards, The Television y The Television.

Esas estrellas y otras se unirán al anfitrión Nate Bargatze como el Emmys Air Live desde el centro de Peacock Theatre del centro de Los Ángeles el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/ 5 pm PT en CBS. (El espectáculo de premios también se está transmitiendo en Paramount+ para algunos suscriptores).

Here’s the full list of names announced: Elizabeth Banks, Ike Barinholtz, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Eric Dane, Colman Domingo, Tina Fey, Walton Goggins, Tony Goldwyn, Lauren Graham, Kathryn Hahn, Mariska Hargitay.

Also: Justin Hartley, Charlie Hunnam, Jude Law, James Marsden, Christopher Meloni, Leanne Morgan, Julianne Nicholson, Jenna Ortega, Sarah Paulson, Evan Peters, Parker Posey, Jeff Probst, Phylicia Rashad, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Michael Schur, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Jesse Williams and Catherine Zeta-Jones.

El fin de semana pasado, «The Penguin» de HBO Max y «The Studio» de Apple TV+dominaron la lista de ganadores en la noche, uno de los premios Creative Arts Emmy, mientras que en la noche dos, «SNL50: The Anniversary Special» de NBC dominó con siete premios. Hasta ahora, «The Studio» lidera con nueve victorias, seguido de «The Penguin» con ocho, «Snl50: The Anniversary Special» con siete, «Severance» con seis y «Andor», «Arcano», «Amor, Death + Robots» y «The Traitars», todos con cuatro.

También este domingo, Ted Danson y Mary Steenburgen han sido seleccionados para recibir conjuntamente el Academia de televisiónEl Premio Humanitario Bob Hope de Bob Hope por «toda una vida de filantropía extraordinaria, activismo y compromiso inquebrantable con el bien global … dos luminarias cuyo legado fuera de la pantalla brilla tan brillante como sus décadas de celebrados trabajo televisivo».

Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay de Jesse Collins Entertainment son productores ejecutivos de los 77º Premios Emmy, que marca su tercer año consecutivo que maneja el kudocast.