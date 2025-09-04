Sydney Sweeney se niega a discutir los anuncios de American Eagle mientras está en TIFF

Sydney Sweeney le dijo a Vanity Fair Antes del Festival Internacional de Cine de Toronto que no discutirá su controvertida Campaña publicitaria American Eagle mientras estaba en el terreno en el evento anual para el estreno mundial de su drama de boxeo independiente «Christy. » Sweeney protagoniza la película dirigida por David Michôd como boxeador profesional Christy Martin.

TIFF marcará las primeras apariciones de prensa principales del actor desde que la campaña American Eagle atrajo la atención nacional durante el verano. Mientras Sweeney caminaba por la alfombra roja en el estreno de agosto de su película «Americana», no habló con Press en el evento.

«Estoy allí para apoyar mi película y las personas involucradas en hacerlo, y no estoy allí para hablar de jeans», dijo Sweeney. «La película trata sobre Christy, y de eso estaré allí para hablar».

Anuncios de Sweeney fueron construidos Alrededor del eslogan, «Sydney Sweeney tiene grandes jeans», que fue un riff sobre los «grandes genes» y causó que algunas voces denunciaran la campaña por glorificar su patrimonio blanco y su físico delgado. Algunos usuarios en las redes sociales incluso comparado Los anuncios a la «propaganda nazi».

«‘Sydney Sweeney tiene grandes jeans’ es y siempre fue sobre los jeans. Sus jeans. Su historia», American Eagle dijo en un comunicado defendiendo la campaña. «Continuaremos celebrando cómo todos usan sus jeans Ae con confianza, a su manera. Los grandes jeans se ven bien en todos».

Solo esta semana, American Eagle reveló la colaboración de jeans de Sweeney agotado dentro de una semana y dijo que la campaña publicitaria «generó una nueva adquisición de clientes sin precedentes».

La campaña American Eagle de Sweeney causó tanta charla en línea que incluso la Casa Blanca de Trump pesado en la reaccióncon el gerente de comunicaciones Steven Cheung llamando a la reacción violenta un excelente ejemplo de «Cancelar la cultura Run Amok». Sweeney nunca ha comentado públicamente sobre la campaña y no lo hará en TIFF.

En cuanto a «Christy», el drama del boxeo buscará la distribución en TIFF cuando se estrene el 5 de septiembre. Sweeney le dijo a Vanity Fair que «fue impresionada» por la verdadera historia de Christy Martin como campeona de abajo y llamó a Herthe «más desgarradoras e inspiradoras que he conocido en toda mi vida».