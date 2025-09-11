Sydney Sweeney pelea por el título en biogelic biográfica

Black Bear ha lanzado el trailer de «Christy«, Una nueva película biográfica deportiva protagonizada por Sydney Sweeney Como el ícono del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Christy Martin.

Otros miembros del reparto incluyen a Katy O’Brian, Merritt Wever, Ben Foster, Ethan Embry, Chad L. Coleman, Valyn Hall y Tony Cavalero. David Michôd dirigió y coescribió la película con Mirrah Foulkes y Katherine Fugate.

Sweeney dijo Variedad En el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde «Christy» mantuvo su estreno mundial, que empacó 30 libras para encarnar el papel del luchador de clase mundial.

«Tenía un nutricionista que trabajaba conmigo, así como un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo», explicó Sweeney, «aumentamos mi ingesta de calorías y comencé a tomar muchos batidos y suplementos de proteínas y comiendo todo. Comí a muchos más hambrientos, muchos sándwiches de PB y J, los batidos, solo que siempre lo hacíamos de todo. Bastante desafío «.

Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman estaba muy interesado en la película. En su revisión entusiastaElogió a Sweeney por su «nota verdadera y que cambia el juego de una actuación».

«Es divertido verla en el ring, encorvada y concentrada, golpeando, luego derribando a un oponente con un gancho izquierdo despiadado, pero cuando eso sucede, su equience sale», agregó Gleiberman. «Ella sonríe en triunfo y bombea los puños en el aire como una niña en su propia fiesta de cumpleaños; el placer que toma para ganar es parte de lo que la convierte en una estrella».

Los productores ejecutivos incluyen Foulkes, John Friedberg, Andrew Golov, Michael Heimler, Harrison Huffman, David Levine, Clementine Quittner, Ryan Schwartz, Nick Shumaker y Brad Zimmerman. Kerry Kohansky-Roberts, Justin Lothrop, Teddy Schwarzman, Brent Stiefel, Sweeney y Michôd sirven como productores.

«Christy» llega a los cines el 7 de noviembre. Echa un vistazo al trailer a continuación.