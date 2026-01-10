Sydney Sweeney, Kate Hudson, iluminan la fiesta de ‘actores en actores’

Algunos de los nombres más importantes de Hollywood no tuvieron miedo de actuar el viernes por la noche.

Antes de los premios Globo de Oro de este año, Variedad celebró una celebración sólo por invitación marcando el 23tercero temporada de su “Actores sobre actores«. En el sagrado Polo Lounge dentro del Hotel Beverly Hills, los actores de la industria y muchas de las estrellas y cineastas más famosos del año vinieron a brindar por la franquicia que reúne a actores notables para mantener conversaciones sin censura sobre el oficio.

Sidney SweeneyKate Hudson, Teyana Taylor, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Jesse Plemons, Ethan Hawke, Tonatiuh, Connor Storrie, Odessa A’zion, Kumail Nanjiani y muchos más asistieron al evento organizado por Variedadel copresidente y coeditor jefe de Ramin Setoodeh y la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne.

La temporada 23 fue excepcional. Por primera vez, Leonardo DiCaprio permitió que una compañera estrella, Jennifer Lawrence, le preguntara sobre su proceso. Julia Roberts le hizo saber al mundo cuán larga y significativa fue su amistad con Sean Penn, mientras hablaba de su giro más imborrable desde “Erin Brockovich”, en “After the Hunt” de Luca Guadagnino. Kate Hudson compartió con Jeremy Allen White las pequeñas devociones que la ayudaron a lograr la actuación dramática más convincente de su carrera en “Song Sung Blue”. Estos momentos y muchos más resultaron dignos de una fabulosa fiesta previa a los Globos.

«Hay un valor tremendo en ‘Actors on Actors’ debido a lo íntimo que es», dijo Hoehne, quien fue vista charlando con Johnson y Adrien Brody dos días antes de la gran transmisión televisiva del domingo de su organización. «Averiguas quiénes son, qué aman, cómo trabajan. Muchas de las parejas son inesperadas, pero siempre resultan gratificantes».

Mientras los conos de tartar de atún y el mini queso asado circulaban en los platos, Hudson y su power manager Jason Weinberg deleitaron a la multitud. Eva Victor, la destacada escritora, directora y estrella de “Sorry, Baby”, conoció a la obsesión de la ciudad, Storrie (famosa por “Heated Rivalry”). Sweeney lució una figura glamorosa con un vestido negro brillante mientras Sandler (“Jay Kelly”) daba una vuelta de victoria en lo que muchos han llamado un papel que definió su carrera. El multimillonario Kevin Ulrich, que vendió MGM a Amazon, hizo un esfuerzo por lucir mejor vestido con un espectacular traje gris jaspeado cruzado de J. Crew (la icónica empresa de ropa que adquirió en 2020).

VariedadLa copresidenta y editora de Dea Lawrence estuvo en la corte junto con la editora asociada Donna Pennestri, con luminarias del cine como los directores de Sony Pictures Classics, Tom Bernard y Michael Barker. La coeditora en jefe Cynthia Littleton se mezcló con la estrella revelación de “Marty Supreme”, A’zion, y la poderosa joven estrella Kathryn Newton (“Ready or Not 2: Here I Come” de Searchlight).

La industria estuvo representada por Sue Kroll, jefa de marketing de Amazon MGM; el presidente de Industrias Eldridge, Todd Boehly; Beau Swayze, socio de Management 360; Weinberg; la empresaria de moda Natalie Bond Bloomingdale; y el genio de las comunicaciones vestido de Prada, Ashley Hansen, socio de Forward Global (antes de Archewell, Universal y Annapurna). Los invitados recibieron una bolsa de regalo que marcaba la apertura anticipada del Aman Beverly Hills.

Setoodeh, otro vestido de Prada, pasó la noche en la puerta saludando a los actores (el punto de la velada, al fin y al cabo).

«Con ‘Actors on Actors’ intentamos seleccionar el mejor portafolio de la temporada de premios, y la franquicia se ha convertido en un fenómeno en línea. Este año fue el más grande de nuestra historia, en asociación con CNN, y eso es algo para celebrar, además de este increíble trabajo en pantalla».