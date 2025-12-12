Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Zendaya

Sydney Sweeney sostiene un cono de helado derritiéndose, Jacob Elordi prepara carne cruda, Hunter Schafer posa frente a un cuadro y más en nuevas imágenes de “Euforia”Temporada 3.

El viernes por la mañana, HBO lanzó seis miradas distintas a los personajes principales de la fantasía de la escuela secundaria de Sam Levinson, que avanza cinco años en los nuevos episodios. La tercera temporada de “Euphoria” se estrena en HBO y HBO Max en abril de 2026.

En los últimos meses, HBO ha publicado imágenes e información sobre la tercera temporada de “Euphoria”. En octubre, el canal reveló el nombre de la nueva entrega. elenco en expansióny a principios de diciembre, el creador de la serie Sam Levinson compartió un adelanto con la prensa británica, explicando dónde terminan algunos de los personajes después de un salto en el tiempo. “Cinco años parecían un lugar natural porque si hubieran ido a la universidad, en ese momento ya estarían fuera de la universidad”, dijo sobre el punto en el que continúa el programa. “Básicamente recogemos a Rue [Zendaya] al sur de la frontera en México, en deuda con Laurie [Martha Kelly]tratando de encontrar formas muy innovadoras de amortizarlo”.

Más: “Julio [Schafer] Está en la escuela de arte, muy nervioso por tener una carrera como pintor y tratando de eludir la responsabilidad a toda costa. maddy [Alexa Demie] está trabajando en Hollywood en una agencia de talentos para un gerente, obviamente tiene sus propios asuntos. y lexi [Maude Apatow] es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, quien es absolutamente encantadora y un verdadero ícono”.

Continuó: “Y luego Cassie [Sweeney] está viviendo en los suburbios con Nate [Elordi]están comprometidos y ella es muy adicta a las redes sociales y tiene envidia de lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de secundaria están viviendo en este momento. Creo firmemente que esta es nuestra mejor temporada hasta ahora… Diré que Cassie y Nate, de hecho, se casan. Lo estoy confirmando. Y prometo que será una noche inolvidable”.

HBO lanzó el viernes el primer metraje de “Euphoria” en un carrete de 2026, que también incluyó vistazos de “Lanterns”, “House of the Dragon”, la nueva serie de Larry David y más.

Vea las nuevas imágenes de “Euphoria” a continuación.