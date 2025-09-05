Sydney Sweeney ingresa a Oscar Race en Tiff con ‘Christy’

Sydney Sweeney tiene los bienes para golpear la carrera de los Oscar por «Christy. «

La talentosa actriz se transforma por completo en «Christy», una biopía contundente y emocionalmente cargada sobre el innovador boxeador Christy Martin. Dirigida por el cineasta australiano David Michôd («Animal Kingdom»), la película narra el ascenso de Martin como la boxeadora más reconocible en la América de finales de 1980, así como el desgarrador intento de 2010 de su vida por su esposo y ex entrenador.

La película se inclinó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de este año a una fuerte respuesta, posicionando a Sweeney para una carrera seria en una nominación a la Mejor Actriz, si la campaña correcta se materializa.

En muchos sentidos, «Christy» juega como «I, Tonya» de Sydney Sweeney (2017), un escaparate arenoso y definitivo que podría catapultarla en la contienda al Oscar, tal como lo hizo la ruptura de Margot Robbie en la película biográfica. Al igual que Robbie, Sweeney se desvanece en el papel, ofreciendo un desempeño crudo y físicamente exigente que marca el trabajo más maduro y convincente de su carrera. Es una transformación sorprendente: la estrella típicamente pequeña agrega músculo y peso notables, y es completamente convincente como una mujer cuyos golpes sienten que dejan moretones reales, no solo en sus oponentes sino también en la audiencia.

Con solo 27 años, Sweeney ya tiene dos nominaciones al Emmy en su haber, una para «Euforia» y otra para «The White Lotus» en 2022, y su presencia como estrella y productora en «Christy» habla de un giro estratégico hacia un material más impulsado por el prestigio. Con la industria calentándose con ella durante algún tiempo, este podría ser el momento en que la abrazan por completo.

Aún así, la historia no siempre ha sido amable con las mujeres en la arena de la película de boxeo. Si bien el deporte ha entregado Oscar Gold a personajes como Robert de Niro («Raging Bull») y nominados como Sylvester Stallone («Rocky»), solo un papel de boxeo dirigido por mujeres ha traducido al éxito del Oscar: la victoria de Hilary Swank a la mejor actriz en «Million Dollar Baby» (2004). Esa es una nominación, una victoria y una larga sequía desde entonces. Dato curioso: mencionan esta actuación en la película.

La academia tiende a favorecer las transformaciones físicas y las altas participaciones emocionales en las carreras de actuación, las cuales Sweeney entrega en espadas. Según los informes, se entrenó ampliamente para retratar a Martin, y la película abarca más de tres décadas de la vida del atleta, marcando el tipo de película biográfica que la academia ha favorecido durante mucho tiempo.

Ben Foster, uno de los actores más subestimados de su generación, coprotagonistas como Jim Martin, el esposo y entrenador abusivo de Christy. Es un papel volátil y complejo que se hace eco de actuaciones como la representación de Laurence Fishburne de Ike Turner en «¿Qué tiene que ver el amor con eso?» (1993). En el caso de Fishburne, es uno de los raros momentos en que interpretar a un personaje violento y abusivo resultó en una nominación en funciones.

El hecho es que, si interpretas a un personaje demasiado repugnante, la rama de los actores puede mirar para otro lado. Mire a Danny Glover, cuyo giro escalofriante en «The Color Purple» (1985) sigue siendo uno de los desaire más notorios de la academia, a pesar de la película que aterrizó 11 nominaciones. La representación de Foster camina una línea muy fina, repugnante pero humana, y aunque hace mucho tiempo vencido por el reconocimiento («Survivor solitario», «3:10 a Yuma», «No dejar rastro»), esta podría ser una nominación difícil para aterrizar.

Aún así, vale la pena señalar el punto blando histórico de la academia para entrenadores de boxeo (incluso si es un monstruo). Los asentimientos de actuación se han ido a Burgess Meredith («Rocky»), Paul Giamatti («Cinderella Man»), Clint Eastwood y el ganador Morgan Freeman («Million Dollar Baby»). El papel de Foster ciertamente no se corta de la misma tela, mucho más oscura y más moralmente tensa.

El conjunto incluye giros memorables de Katy O’Brian como la amiga y rival formal de Christy, Lisa Holewyne y Merritt Wever como la madre fría de Christy. Aún así, el destacado entre el elenco de apoyo podría ser Chad L. Coleman, quien ofrece una representación de boxeo Don King.

Escrito por Katherine Fugate, Mirrah Foulkes y Michôd, «Christy» comprime una narrativa extensa de tres décadas en un drama deportivo arenoso y impulsado por el personaje. Es un reloj duro y discordante, especialmente en escenas de violencia doméstica, que requiere advertencias desencadenantes para algunos espectadores, pero resuena con urgencia y propósito en un mundo que a menudo parece que le está dando la espalda al movimiento #MeToo.

Mientras que Sweeney’s Road to the Dolby Theatre está lejos de ser garantizado, es un campo lleno de gente este año, con serios contendientes como Jessie Buckley («Hamnet») y Renate Reinsve («Valor sentimental»). Sin embargo, «Christy» tiene todos los ingredientes de un contendiente viable: un rendimiento de plomo transformador, intensidad emocional, relevancia social y la película biográfica que la academia a menudo recompensa.

Detrás de la cámara, el equipo productor incluye a Michôd, Sweeney, Kerry Kohansky-Roberts, Justin Lothrop, Brent Stiefel y Teddy Schwarzman. La película se lanzará el 7 de noviembre a través de Black Bear Pictures, lo que le da una ranura de temporada de premios Prime.

Ella puede estar en la lucha de su carrera, pero no la cuente todavía.