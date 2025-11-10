Sydney Sweeney habla tras el fracaso de taquilla de ‘Christy’

Sidney Sweeney está haciendo caso omiso del pésimo comienzo de taquilla de “cristian”, un drama biográfico en el que interpreta a la boxeadora pionera Christy Martin. Película con clasificación R fue rechazada con 1,3 millones de dólaresclasificándose como uno de los peores comienzos de una película que se estrenó en más de 2.000 salas de América del Norte.

«No siempre hacemos arte solo para los números, lo hacemos para generar impacto», subtituló Sweeney en una extensa publicación de Instagram. “Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida”.

Dirigida por David Michôd y coprotagonizada por Ben Foster, Merritt Weaver y Katy O’Brian, “Christy” narra el ascenso de Martin a la fama en el ring, así como el intento de asesinato de ella por parte de su entrenador convertido en esposo. En Variedades revisarEl crítico principal de cine Owen Gleiberman elogió la actuación transformadora de Sweeney y describió a “Christy” como un “retrato desgarrador de abuso, habilitación, iluminación con gas y hasta dónde puede llegar la violencia doméstica”.

«Esta película representa la supervivencia, el coraje y la esperanza. A través de nuestras campañas, hemos ayudado a crear conciencia sobre tantas personas afectadas por la violencia doméstica. Todos firmamos esta película con la creencia de que la historia de Christy podría salvar vidas», dijo Sweeney en su publicación de Instagram. «Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y creerán en esta historia en los años venideros. Si Christy le dio al menos a una mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito».

“Christy” fue el primer estreno en cines de Black Bear Pictures, que también produjo la película por 15 millones de dólares. La compañía independiente ha vendido los derechos de la película en varios territorios de ultramar, lo que mitigará las pérdidas en salas. “Christy” se suma al ignominioso grupo de varios queridos recientes del festival de cine — El psicodrama de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson “Die My Love”, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” y “The Smashing Machine” fueron otros, que no se pudo conectar en taquilla.