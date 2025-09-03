Sydney Sweeney ‘Great Jeans’ anuncios levantó las ventas

Minorista de ropa Águila americana está emocionado con los resultados de su «Sydney Sweeney tiene grandes jeans «campaña de marketing, que se convirtió en parte de la conversación política nacional – y dice que planea hacer más con el actor a finales de este año.

La compañía dijo que las colaboraciones de Jean de Sweeney se agotaron en una semana, y que algunos artículos se habían agotado en un día. Sweeney «es un ganador, y en solo seis semanas, la campaña ha generado una nueva adquisición de clientes sin precedentes», dijo CMO Craig Brommers a analistas sobre la llamada de ganancias.

En el comercio fuera de horario del miércoles, las acciones de American Eagle subieron casi un 25%.

Sin embargo, mientras que la compañía superó las expectativas de Wall Street para el segundo trimestre que terminaron el 2 de agosto de 2025, los ingresos netos totales de American Eagle de $ 1.28 mil millones disminuyeron un 1% en comparación con el año pasado y las ventas totales comparables disminuyeron un 1%. La ganancia operativa fue de $ 103 millones, un aumento del 2% en comparación con el período más anual, mientras que las ganancias diluidas por acción llegaron a 45 centavos, un 15% más.

En otro vínculo de celebridades, American Eagle se unió a Travis Kelce – Anunciar un día después de que su compromiso con Taylor Swift se hizo público que la marca de deportes y estilo de vida de Kansas City Star Tru Kolors está lanzando una nueva colaboración de diseño con American Eagle.

El CEO de American Eagle, Jay Schottenstein, dijo en comentarios preparados con el lanzamiento de ganancias: «La temporada de otoño tiene un comienzo positivo. Alimentado por ofertas de productos más fuertes y el éxito de las recientes campañas de marketing con Sydney Sweeney y Travis KelceHemos visto un aumento en la conciencia del cliente, el compromiso y las ventas comparables. Esperamos aprovechar nuestro progreso y la fuerza continua de nuestras marcas icónicas para impulsar una mayor rentabilidad, crecimiento a largo plazo y valor de los accionistas «.

Según American Eagle, las campañas de Sweeney y Kelce combinadas han generado 40 mil millones de impresiones hasta la fecha.

La campaña publicitaria Sweeney de American Eagle estaba destinada a ser una jugada alegre en palabras. En uno de los anuncios, Sweeney dice: «Los genes se transmiten de los padres a la descendencia», luego se vuelve hacia la cámara y dice: «Mis jeans son azules». En otro lugar, ella aparece ante una valla publicitaria que dice: «Sydney Sweeney tiene grandes genes»; Luego, la cartelera se muestra con «genes» cruzados y reemplazados por «jeans».

Algunos comentaristas en línea percibieron un subtexto eugenicista en los genes/jeans juegan con palabras, un presunto silbido de perro racista que glorifica su herencia blanca como un ideal de belleza. Los republicanos se abalanzaron en la reacción como una oportunidad para agitar la olla.

El presidente Donald Trump, en una publicación del 4 de agosto en su plataforma social Truth, escribió: «Sydney Sweeney, un republicano registrado, tiene el anuncio más popular. Es para American Eagle, y los jeans están» volando los estantes «. Ve a buscarlos Sydney «. Trump agregó: «Ser despertado es para perdedores, ser republicano es lo que quieres ser».

Anteriormente, el gerente de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump Steven Cheung Llamado a la controversia es un excelente ejemplo de «Cancelar la cultura Run Amok». Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance Librales burlados Para crear una histeria en torno a la campaña American Eagle, decir en un episodio del podcast «Rutheshless»: «Mi consejo político para los demócratas es continuar diciéndole a todos los que piensan que Sydney Sweeney es atractivo es un nazi. Esa parece ser su estrategia real». Sin embargo, ningún funcionario demócrata prominentes han tomado una postura sobre los anuncios de Sweeney.