Sydney Sweeney ganó 30 libras para el drama de boxeo ‘Christy’

Por su papel protagonista en el drama femenino «Christy» Sydney Sweeney Tenía un cubo de hielo a mano.

«Me estaba golpeando», dijo Sweeney durante una entrevista en el Variedad Festival de Cine de Toronto Estudio. «Estaban sosteniendo paquetes de hielo en mi cara en el medio. Una escena en particular en la que recreó la famosa pelea entre la inspiración de la vida real de la película, campeona de boxeo, Christy Martin, y Laila Ali la dejaron con un «ojo negro loco».

La estrella de «cualquiera pero tú» filmó todas las secuencias de boxeo de la película «Back to Back to Back» en el transcurso de una sola semana mientras continuaba entrenando en las horas libres. «Me envolvería después de una sesión de 12 horas y luego entrenaría otras dos horas. Toda esa semana fue agotadora».

La película, que se estrenó en el mundo en TIFF el 5 de septiembre para aplausos entusiastas, presenta a Sweeney de una manera que el público nunca la ha visto, despojada de glamour, en las cuerdas y desatando un espectro completo de emociones como una mujer que domina en el ring, pero es la víctima de la violencia doméstica en casa. (Ben Foster interpreta al entrenador/esposo que es abusivo tanto física como emocionalmente). Para el director David Michôd, la elección de lanzar Sweeney era obvia.

«Sabía que ella ya era una luchadora», dijo Michôd. «La vi en esa película de HBO ‘Realidad’ de hace unos años. Así que sabía que tenía habilidades de actuación, y estaba emocionada por la posibilidad de llevar esas chuletas de actuación a una audiencia más grande».

Para aumentar el papel, adoptó un enfoque de todo lo que pueda comer y rápidamente descubrió que estaba «usando muchas cinturas elásticas» en lugar de su guardarropa habitual.

«Tenía un nutricionista que trabajaba conmigo, así como un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo», explicó Sweeney, «aumentamos mi ingesta de calorías y comencé a tomar muchos batidos y suplementos de proteínas y comiendo todo. Comí a muchos más hambrientos, muchos sándwiches de PB y J, los batidos, solo que siempre lo hacíamos de todo. Bastante desafío «.

La película, que Black Bear lanzará el 7 de noviembre en la temporada de premios en el grueso de los premios, está dibujando Oscar Buzz para Sweeney. Para la actriz que tiene dos nominaciones al Emmy en su haber para «Euphoria» y «White Lotus», está tomando la charla con calma.

«Me alegra que la historia de Christie esté ahí fuera», dijo Sweeney.