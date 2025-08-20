Sydney Sweeney Bathwater Racklash fue sexista, dice el actor

Antes Sydney Sweeney Pasó los titulares nacionales para ella Jeans de águilas americanasHubo otra campaña publicitaria liderada por el nominado al Emmy «Euphoria» que obtuvo controversia en las redes sociales. Esa campaña fue para la compañía de productos Bath Dr. Squatch, que comenzó a vender un jabón de edición limitada a los hombres que se infundió con el «agua de baño» de Sweeney. El producto, llamado oficialmente la felicidad de agua de Sydney, se agotó en segundos.

«Es importante tener un dedo en el pulso de lo que la gente dice, porque todo es una conversación con la audiencia», dijo Sweeney recientemente The Wall Street Journal sobre cómo rastrea la percepción pública de su producción.

Cuando se trataba de una reacción violenta contra la felicidad del agua del baño de Sydney, el actor y el productor notaron que «eran principalmente las chicas haciendo comentarios al respecto, lo que pensé que era realmente interesante. A todos les encantó la idea de Jacob ElordiEl agua del baño «.

Sweeney se refiere a la vela que fue marcada Agua del baño de Jacob ElordiLanzado en enero de 2024 en medio de la atención de las redes sociales en torno a «Saltburn», protagonizada por su coprotagonista de «Euphoria». En la película, dirigida por Emerald Fennell, el personaje de Barry Keoghan se obsesiona con el Elordi y sorbe el agua del baño en el que se estaba sumergiendo mientras se masturbaba. La vela Elordi Bathwater se convirtió en una sensación viral que generó muchos memes lujuriosos. Pero como señaló Sweeney, ella cree que su producto de agua del baño se encontró con división comparativa.

La reacción violenta que saludó a Bathwater Bliss de Sydney no es nada en comparación con la conversación que se encendió en línea este verano sobre la campaña American Eagle Jeans de Sweeney. Los anuncios fueron construidos Alrededor del eslogan «Sydney Sweeney tiene grandes jeans». El eslogan era un riff sobre «grandes genes», lo que causó que algunas voces denunciaran la campaña por glorificar su patrimonio blanco y su físico delgado. Algunos usuarios en las redes sociales incluso comparado Los anuncios a la «propaganda nazi».

«‘Sydney Sweeney tiene grandes jeans’ es y siempre fue sobre los jeans. Sus jeans. Su historia», American Eagle dijo en un comunicado defendiendo la campaña. «Continuaremos celebrando cómo todos usan sus jeans Ae con confianza, a su manera. Los grandes jeans se ven bien en todos».

La campaña American Eagle de Sweeney causó tanta charla en línea que incluso la Casa Blanca de Trump pesado en la reaccióncon el gerente de comunicaciones Steven Cheung llamando a la reacción violenta un excelente ejemplo de «Cancelar la cultura Run Amok». El actor aún no ha comentado públicamente sobre la controversia de la campaña.