Sydney Sweeney aturde en un drama de boxeo de verdad

Cuando escuchas las palabras «Película de boxeo», tu primer pensamiento puede ser algo contundente y optimista. Sin embargo, al pensar en un segundo pensamiento, es sorprendente considerar cuánto dolor está integrado en el género y cuán descendentes son muchas películas de boxeo. «Réquiem para un peso pesado» era una elegía que se arrastraba a través del vientre del mundo de la pelea de premios. «Rocky», una de las películas más inspiradoras de su tiempo, todavía termina con la pérdida de rocas. «Raging Bull» tiene la tragedia de Shakespeare cruzada con la violencia de una saga psicótica de la mafia. «Million Dollar Baby» era una parábola de Cristo. Y el año pasado, el Festival de Cine de Toronto Mostró «The Fire Inside», una película biográfica de boxeo tan arenosa en su autenticidad que la catarsis de la victoria de la película ocurrió a mitad de camino, para que todo pudiera ir cuesta abajo desde allí.

Y ahora, en el TIFF de este año, tenemos «Christy«Una película biográfica de boxeo poderosamente convincente e inusual que se estrenó hoy, protagonizando Sydney Sweeney En una potencia, nota verdadera, que cambia el juego de una actuación. Ella interpreta a Christy Martin, que era una dinamo tan natural en el ring que, a fines de los 80, no era solo instrumental en poner boxeo femenino en el mapa. Se convirtió en la cara del deporte, posiblemente la boxeadora más prominente y exitosa de los Estados Unidos.

Fue la primera boxeadora que apareció en la portada de Sports Illustrated, así como la primera en llegar a un acuerdo con Don King, y Sweeney la interpreta con una arrogancia viciosa en el ring que es solo este lado de alegría. Su Christy es bastante corta; Junto a algunos de sus competidores, con su cabello castaño picado y su mirada femenina (cuando comienza al boxeo, tiene 21 años), puede verse como una versión pugilística de Billie Eilish. Sin embargo, ella gana por Knockout casi cada vez, y eso es porque tiene una ferocidad que definitivamente es personal. Como explica en una voz en off de apertura, está rompiendo sus demonios.

Es divertido verla en el ring, encorvada y concentrada, saltando, luego derribando a un oponente con un gancho de izquierda despiadados, pero cuando eso sucede, su exuberancia sale. Ella sonríe triunfa y bombea los puños en el aire como una niña en su propio cumpleaños; El placer que toma al ganar es parte de lo que la convierte en una estrella. Christy proviene de Virginia Occidental y se conoce, principalmente a través del experto en marketing de Don King, como «la hija del minero del carbón», porque en realidad es una, y ese es un gancho icónico en el hogar para colgar una máquina de aplastamiento femenino.

Pero hay un lado oscuro en esta saga, y se levanta la cabeza desde el principio, de una manera más insidiosa. Cuando conocemos a Christy, tiene una novia, Rosie (Jess Gabor), con quien está durmiendo en la baja. Pero todos a su alrededor están en eso, y durante un almuerzo dominical sin óleo con su familia católica, sus padres (Ethan Embry y Merritt Wever) le hicieron saber cuánta tolerancia tendrán para esta relación: ninguna. Como espectadores, nuestra expectativa es que la identidad sexual de Christy va a causar sus problemas. Lo hace, pero de una manera mucho más retorcida y extrema de lo que esperamos.

Sus padres son fríamente despreciables en la apertura de su homofobia, pero este es a fines de la década de 1980. No es que Christy sienta que puede revelar quién es para el mundo. Entonces ella da un giro sorpresa. Su gran descanso llega cuando se conecta con un entrenador, Jim Martin (Feto de la pierna), ¿Quién ve cuán lejos podría llegar? Jim es un excelente entrenador, pero es un tipo diferente y extrañamente hostil. Lleva su cabello rubio en lo que parece un peine de televangelista, y Ben Foster lo interpreta con un ceño hinchado y holgazán; Él es como Henry Gibson interpretando al Joe Biden de cuarenta y tantos años. No parece tan importante que el entrenador de Christy sea un maestro de tareas y un poco de un agujero (se han hecho muchas películas de este tipo de relación). Pero lo que levanta nuestras cejas es la noche en que ella se acerca a su casa y duerme con él. Y luego ella se casa con él. Esto nos parece potencialmente algo bastante desordenado, y cuanto más continúa la película, y cuanto más fríamente, Jim resulta ser, más desordenado se vuelve.

Christy, quien comienza como lo que un personaje describe como «Butch», evoluciona un nuevo aspecto y un aura. La película salta a 1995, y tiene una melena más larga de rizos, y un ambiente de muñeca Kewpie, que ahora es parte de su personalidad en el anillo: el pixie de al lado que te golpeará el culo. Pero todavía no está ganando mucho dinero (cuando la vemos a ella y a Jim pelear por esto, es una señal temprana de hacia dónde se dirige la relación), y es solo cuando Don King entra en la imagen que su carrera comienza a despegar. Chad L. Coleman interpreta a King con una risa alta y una risa dominante; Este es un demonio con el que haces un trato, pero no quieres cruzar. Christy, con ella «¡Te pulverizaré!» Showmanship, se pone justo en la longitud de onda de King. Cuando Jim, por otro lado, le dice: «Si me dejas, te mataré», está claro este es el verdadero demonio con el que ha hecho un trato. Y todo estaba en algún nivel «volverse normal». Para negarse a sí misma. Para crear la farsa del mundo del espectáculo de ser una bestia en el ring y una buena ama de casa el resto del tiempo.

Sydney Sweeney te muestra cómo Christy está representando un papel que necesita para hacer realidad por sí misma y cómo se vuelve cada vez más profundo, hasta que se está ahogando. La película, diseñada con una habilidad directa del director David Michôd («El rey»), comienza como «pelea de niñas» solo para convertirse en la versión deportiva-biopic de «What’s Love tiene que ver con eso». Es un retrato desgarrador de abuso, habilitación, iluminación de gas y cuán lejos puede llegar la violencia doméstica. Sin embargo, parte de la fuerza es que Michôd no ha retorcido a Christy Martin en algún arco falso; Lo que estaba sucediendo debajo de su triunfo se retrata con una honestidad desesperada e idiosincrásica. Las películas de boxeo tienen una forma de sentirse mitológica, pero lo que es tan efectivo sobre «Christy» es que simplemente cuenta su historia, lo que permite que el heroísmo salga de ella. Sweeney ya está en camino de convertirse en una estrella de cine, pero esto puede ser la película en la que expresa completamente el alma De una estrella de cine, que es esta: se convierte completamente en el personaje, y al hacerlo se convierte en todos nosotros.