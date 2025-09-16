Sydney Sweeney, Amanda Seyfried en Thriller

Desde detrás de puertas cerradas, «La criada«Ve todo.

El primer trailer de «The Housemaid» de Lionsgate ha sido presentado oficialmente. La película, que está escrita y dirigida por Paul Feig, protagonizará Sydney Sweeney, Amanda SeyfriedBrandon Sklenar y Michele Morrone.

Basado en la novela 2022 de Frieda McFadden del mismo nombre, «The Housmaid» sigue a Millie (Sweeney), una joven que se encuentra trabajando como ama de llaves para la rica familia Winchester. Tratando de encontrar su equilibrio después de un breve período en la cárcel, Millie trabaja diligentemente dentro de la casa de la familia y se acerca a la pareja casada. Cuando comienza a familiarizarse más con los Winchesters, pronto ve detrás de la fachada de la familia aparentemente perfecta, y se encuentra desentrañándose en los secretos oscuros que acechan más allá de la decadencia de la familia.

Durante la película Revelación de trailer en Cinemacon A principios de este año, Feig expresó la importancia de hacer un thriller psicológico oscuro para la pantalla grande. «La tensión, los sustos y la comedia están tan envueltos juntos. Fue un sueño hecho realidad», dijo.

Sweeney habló sobre su emoción por trabajar en la adaptación cinematográfica como fanático de la novela de McFadden. «No pude poner [‘The Housemaid’] abajo. Terminé leyendo los tres en una semana. Hay personajes que son defectuosos, y son desordenados «.

«The Housemaid» está escrito por Rebecca Sonnenshine y es producida por Todd Lieberman para imágenes ocultas. Feig y Laura Fischer también servirán como productores en la película.

«The Housmaid» llega a los cines el 19 de diciembre. Consulte el trailer a continuación.