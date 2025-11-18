Syahrul Aidi Maazat reemplaza oficialmente a Mardani Ali Sera como presidente de BKSAP DPR RI

Jacarta – Agencia de Cooperación Interparlamentaria (BKSAP) La RPD RI nombró oficialmente a Syahrul Aidi Maazat presidente para reemplazarlo Mardani Ali Sera en una reunión plenaria presidida por el vicepresidente del Coordinador Político y de Seguridad, Sufmi Dasco Ahmad, en Yakarta, el martes.

Syahrul en su declaración destacó que la situación global Actualmente exige que el parlamento sea más receptivo a los acontecimientos geopolíticos y las cuestiones humanitarias. Destacó dos grandes cuestiones que actualmente atraen la atención mundial: la tragedia humanitaria en Gaza y la prolongada crisis en Sudán.

«Además de la tragedia en Gaza, la región de Medio Oriente también está siendo sacudida por la situación en Sudán, que es motivo de preocupación internacional. Continuaremos haciéndonos eco de la lucha para lograr la verdadera independencia palestina, porque Indonesia tiene el compromiso de erradicar todas las formas de colonialismo sobre la faz de la tierra», dijo Syahrul.

Miembro de la RPD y presidente de BKSAP RPD RI Mardani Ali Sera.

Dijo que los desafíos globales de hoy están relacionados con la geopolítica, los cambios económicos regionales y las cuestiones humanitarias transfronterizas. La situación, dijo, lo requiere diplomacia un parlamento mucho más fuerte y coordinado.

BKSAP, como institución que lleva a cabo el mandato de la diplomacia parlamentaria, tiene la gran responsabilidad de garantizar que la posición de Indonesia siga siendo respetada en los foros mundiales.

Syahrul también enfatizó la importancia del papel de BKSAP como enlace entre el parlamento indonesio y los parlamentos de otros países, tanto en foros multilaterales regionales como globales. BKSAP no sólo se ocupa de agendas políticas y de seguridad, sino también de cuestiones de comercio, economía, cambio climático, migración y desarrollo sostenible.

«Los desafíos globales de hoy no se pueden afrontar parcialmente. Con la fuerza colectiva que tiene, creo que BKSAP puede seguir siendo la vanguardia de la diplomacia parlamentaria respetada en varios foros internacionales», añadió.

Frente a los dirigentes y miembros de BKSAP, Syahrul expresó su agradecimiento por el trabajo colectivo que se ha construido hasta ahora.

Según él, el éxito de la diplomacia parlamentaria indonesia es el resultado del trabajo conjunto de todos los elementos del BKSAP, por lo que la colaboración interna es la clave para afrontar una agenda internacional cada vez más compleja.

Espera que este nuevo liderazgo pueda ser un impulso para fortalecer las bases de la diplomacia parlamentaria indonesia, así como ampliar la red de cooperación con los parlamentos de varias regiones del mundo. BKSAP, dijo Syahrul, seguirá monitoreando las cuestiones estratégicas que tengan un impacto directo o indirecto en los intereses nacionales.