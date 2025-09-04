Swift Action salva vidas como dos incidentes de fuego reportados en Pune







Pune fue testigo de dos incidentes de incendio el miércoles. El primero estalló después de un Diya colocado antes de que un ídolo Ganpati se derrumbara en decoraciones en Guruvar Pethconduciendo a la evacuación de 46 residentes.

Los funcionarios del Departamento de Bomberos de Pune Municipal Corporation (PMC) confirmaron ambos incidentes.

Según los funcionarios de los bomberos, el primer incidente ocurrió alrededor de las 10 pm del martes en la Sociedad Sanskruti de Sundar en Canal Road. Un Diya cayó accidentalmente sobre los artículos de decoración de Ganpati dentro de un piso en el piso 10, provocando un incendio. El humo espeso se extendió rápidamente, dejando a Kumud Barsavle de 70 años atrapado. Alertar a los vecinos lograron abrir la puerta y rescatarla de forma segura antes de la cuerpo de bomberos llegó. El sistema fijo de lucha contra incendios de la Sociedad apagó parcialmente las llamas, mientras que el personal de incendios llevó a cabo operaciones de enfriamiento para garantizar que el incendio se extinguiera por completo. «No hubo heridos, y el incendio estaba contenido a tiempo», confirmó las autoridades.

En otro incidente, estalló un gran incendio alrededor de las 3:30 a.m. del miércoles (3 de septiembre) en la Sociedad Zeba Shelters en Guruwar Peth. El incendio comenzó cerca de los medidores de electricidad en la planta baja y se extendió a los vehículos de dos ruedas estacionados, llenando rápidamente las instalaciones con humo denso. El pánico se apoderó de los residentes, pero la brigada de bomberos actuó rápidamente, evacuando a 46 personas a un lugar seguro. El incendio fue controlado en 15 minutos. Si bien no se produjeron víctimas, se destriparon varios vehículos y medidores de potencia. Los hallazgos preliminares sugieren un cortocircuito como causa probable.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de PMC Señaló que ambos incidentes destacaron la importancia de la respuesta rápida de los ciudadanos y la acción oportuna de la brigada de incendios, lo que evitó las grandes tragedias.





Fuente