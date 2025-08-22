Sweet Sundae Story Umkm asociado por BI que penetra en el mercado de exportación, habitando con éxito miles de millones de rupias

Yogyakarta, Viva – Micro Small and Medium Enterprises (Umkm) en el sector alimentario nuevamente demuestra su dureza. Dulce helado, uno de los umkm fomentado por el banco indonesia (BI), ahora logró penetrar en el mercado de exportación después de más de una década que luchó por encontrar compradores extranjeros.

Sweet Sundae es conocido como productor de helado, leche fresca y otros productos lácteos que se han desarrollado rápidamente desde la escala doméstica hasta la fabricación con gran capacidad. El fundador de CO, Sweet Sundae, Yuki Rahmayanti, dijo que su producción de helado continuó aumentando.

«Del total, el helado del mes pasado fue casi 1 tonelada de producción», dijo Yuki en Yogyakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

La cantidad de volumen de producción tiene un impacto significativo en los ingresos operativos. Solo desde gelato, la facturación obtenida alcanzó cientos de millones de rupias.

«La facturación del gelato es de aproximadamente Rp. 500 millones. Mientras que la leche es mayor, alrededor de Rp1 mil millones», dijo.

Sweet Sundae también logró penetrar las exportaciones a mediados de -2025 con el mercado principal en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El producto enviado se evaporó leche con un valor de transacción de alrededor de Rp439 millones. Según Yuki, el viaje que se exportará no es corto.

«Hemos hecho preparativos de exportación durante 10 años, pero solo tuvo éxito», explicó.

Aunque las exportaciones solo han contribuido alrededor del 20 por ciento de la producción total, este paso es un hito importante. Mientras tanto, la mayoría de los productos, que son del 80 por ciento, todavía se comercializan a nivel nacional, especialmente Java y Bali.

Además de las exportaciones, Sweet Sundae también está involucrado en un programa gastronómico con cooperación mutua (Mbg), una iniciativa para proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas.

Inicialmente, la historia de Yuki, la participación no fue planificada. «En realidad, este MBG está fuera de nuestro plan el año pasado, porque queremos centrarnos más en la preparación de exportaciones y la horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías, catering)», dijo Yuki.

Pero la solicitud que continúa llegando hace que los helados dulces ingresen a la cadena de suministro de MBG desde febrero de 2025

Para apoyar las necesidades de producción, Sweet Sundae no solo se basa en parejas cooperativas y criadores individuales, sino que también tiene su propia granja. En la actualidad hay 97 vacas que se mantienen, y el próximo octubre habrá 52 vacas adicionales de Australia.

Yuki enfatizó que el éxito de Sweet Sundae no podía separarse del apoyo y la orientación del banco Indonesia. Desde 2012, BI ha acompañado activamente a esta MIPYME, especialmente cuando enfrenta desafíos severos como la pandemia.

«BI es muy, muy útil para nosotros. Comenzamos a estar acompañados por BI desde 2012, y hasta ahora todavía está controlado. Es decir, cuando experimentamos una disminución, por ejemplo, durante Pandemi, BI preguntó inmediatamente, este activo se ha ido? ¿Por qué se cae? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita realmente en el Emong», explicó.

A diferencia de otras instituciones que solo proporcionan fondos, BI se centra más en abrir el acceso al mercado, la asistencia y el aumento de la capacidad de recursos humanos.

«BI no proporciona fondos, sino que proporciona mercados, oportunidades y tutoría», dijo Yuki.

El coaching de BI, continuó Yuki, también se llevó a cabo en etapas. Si un MIPYME sube en clase, la capacitación dada aumentará. «Los mentores y entrenadores de BI también son verdaderamente expertos, no descuidados. Eso afecta en gran medida nuestra experiencia», dijo Yuki.