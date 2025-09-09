‘Swat’ spin -off ‘exiles’ agrega cinco clientes habituales de la serie (exclusivo)

El spin -off «Swat» de Sony TV ha establecido su elenco regular de la serie, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Lucy Barrett («aguas profundas», «charmed»), Adain Bradley («Warfare», «Tarot»), Zyra Gorecki («La Brea»), Freddy Miyares («Cuando nos ven») y Ronen Rubinstein («9-1-1: Lone Lone están destinadas a estrella en» «Exiliados de swat«Junto a La estrella del líder y la serie original anunciada, Shemar Moore. Además, Kevin Tancharoen («Mortal Kombat: Legacy», «Agents of Shield», «The Book of Boba Fett») ha entrado a bordo para dirigir el primer episodio de la serie.

La noticia de los castings se produce solo un día después de que Sony anunció que «Swat» está protagonizada por Jay Harrington y Patrick St. Esprit aparecería en el piloto de «exiliados» como estrellas invitadas.

El logline oficial de la nueva serie establezca:

«Después de que una misión de alto perfil se vuelve de lado, Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Moore) se retira de la jubilación forzada para liderar una unidad SWAT experimental de última hora compuesta por jóvenes reclutas no probados e impredecibles. Hondo debe cerrar un divide generacional, navegar por las personalidades de choque y convertir un escuadrón de un equipo externo en un equipo capturado en el que protege la ciudad y lo que lo preparó el programa que lo preparó el programa que lo preparó.

Televisión de Sony Pictures está produciendo la serie de 10 episodios, que actualmente no tiene una red o una casa de transmisión.

Barrett es representado por la gestión activa de artistas y la gestión de zancadas. Bradley se representa por advertir a McKenna y Range Media Partners. Gorecki es reproducido por la definición de artistas. Miyares es representado por Range Media Partners y Glaser Weil Fink Howard Jordan & Shapiro LLP. Rubinstein es representado por Gersh, Gestión de Production Entertainment y Lichter Grossman. Tancharoen es representado por CAA, sin título, y Myman Greenspan.

La producción está programada para comenzar más tarde en septiembre en Los Ángeles y utilizará el mismo equipo de producción que trabajó en el programa original.

Jason Ning se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Neal H. Moritz y Pavun Shetty de la película original también se producen junto con Moore, James Scura y Jon Cowan. Sony Pictures Television produce y distribuye la serie a nivel mundial.

El reinicio de «Swat» debutó en CBS en 2017. La red de transmisión canceló originalmente el programa después de su sexta temporada, solo para revertir el curso y anunciar que volvería para una séptima y última temporada. Luego, el programa ganó un respiro de la octava temporada, solo para ser cancelado una vez más en marzo.