‘Swat Exiles’ agrega estrellas originales Jay Harrington, Patrick St. Esprit

Jay Harrington Y Patrick St. Esprit está listo para la estrella invitada en la próxima serie de spin -off «.Exiliados de swat» Variedad ha aprendido.

Tanto Harrington como St. Esprit repetirán sus papeles «SWAT» en el episodio piloto de «Exiliados». Harrington interpretó al sargento David «Deacon» Kay y St. Esprit interpretaron al comandante Robert Hicks durante la carrera original de ocho temporadas en CBS.

Como se anunció anteriormente, Shemar Moore liderará el elenco de «Exiliados» como Daniel «Hondo» Harrelson. Televisión de Sony Pictures está produciendo la serie de 10 episodios, que actualmente no tiene una red o una casa de transmisión.

Harrington es representado por UTA, una compañía de gestión, y Brecheen Feldman Breimer

Silver Thompson. St. ESPRIT es representado por Justice & Ponder.

El logline oficial de la nueva serie establezca:

«Después de que una misión de alto perfil se vuelve de lado, Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Moore) se retira de la jubilación forzada para liderar una unidad SWAT experimental de última hora compuesta por jóvenes reclutas no probados e impredecibles. Hondo debe cerrar un divide generacional, navegar por las personalidades de choque y convertir un escuadrón de un equipo externo en un equipo capturado en el que protege la ciudad y lo que lo preparó el programa que lo preparó el programa que lo preparó.

La producción está programada para comenzar más tarde en septiembre en Los Ángeles y utilizará el mismo equipo de producción que trabajó en el programa original.

Jason Ning se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Neal H. Moritz y Pavun Shetty de la película original también se producen junto con Moore, James Scura y Jon Cowan. Sony Pictures Television produce y distribuye la serie a nivel mundial.

El reinicio de «Swat» debutó en CBS en 2017. La red de transmisión canceló originalmente el programa después de su sexta temporada, solo para revertir el curso y anunciar que volvería para una séptima y última temporada. Entonces, el programa obtuvo un respiro de la octava temporada, solo para ser cancelado una vez más en marzo.