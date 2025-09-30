Suzy dijo que solo dormía 4 horas al día, haciendo que los fanáticos se preocupen

VIVA – La vida de una celebridad a menudo está llena de horarios ocupados que hacen que el tiempo de descanso sea limitado. Sin embargo, la actriz y el cantante popular Suzy En cambio, sorprendió al público con su confesión de que solo dormía durante aproximadamente cuatro horas al día sin la adición de una siesta.

La confesión surgió cuando su colega, Kim Woo Bin, desmanteló los hábitos únicos de Suzy en un evento. El actor dijo que, según él, Suzy casi no durmía todos los días. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Suzy-ssi realmente casi no durmió», dijo citado de Instagram @PannCafe el martes 30 de septiembre de 2025.

Respondiendo a esto, Suzy dijo casualmente que no estaba acostumbrada a dormir durante mucho tiempo.

«Realmente no puedo dormir mucho. Por lo general, solo unas 4 horas. Incluso cuando trato de dormir más, mi cuerpo en realidad se siente más cansado», dijo.

Agregó que, aunque a menudo sentía somnoliento, todavía tenía dificultades para dormir. Curiosamente, Suzy también admitió que estaba durmiendo más fácilmente cuando había ruido a su alrededor.

«De hecho, necesito un sonido para poder dormir. Como el sonido de una moto ‘Vroom’ afuera», dijo. De hecho, a menudo usa momentos cortos como el tiempo de espera después del maquillaje para simplemente cerrar los ojos por un tiempo.

Esto hace que muchas personas sean curiosas porque la cara de Suzy todavía se ve fresca a pesar de que sus horas de sueño son muy mínimas. El propio Kim Woo Bin afirmó nunca haber visto signos de fatiga para Suzy. El comediante Yoo Jaesuk también consideró que esta condición podría estar relacionada con los factores genéticos.

Aun así, sus fanáticos no pudieron evitar preocuparse. Algunos se sorprenden por la resistencia y la piel de Suzy que permanecen mantenidas, mientras que otros recuerdan que el cuerpo todavía necesita dormir de 7 a 8 horas para una salud a largo plazo, incluida la prevención del riesgo de enfermedades graves como el Alzheimer.

«Muy bien, ponme celoso, porque solo duermo, el cuerpo le duele inmediatamente».

«Desde la infancia, es realmente activo, así que tengo problemas para dormir, finalmente el hábito de dormir de manera intermitente».

«Creo que hay mucho estrés, por lo que el patrón de sueño está aturdido».