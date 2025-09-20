Suzuki XL7 Kuro, consejos de conducción y autos eléctricos de retiro

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El viernes 19 de septiembre de 2025, que revisó el lanzamiento de los últimos SUV híbridos, consejos seguridada un problema recordar Autos eléctricos que están en el centro de atención.

Leer también: La nueva variante de Suzuki XL7 está presente, Alpha Kuro parece aterrador con un acento negro



1. Nueva variante Suzuki xl7 Presente, Alpha Kuro parecía aterrador con acentos negros



Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro

Leer también: Se retiraron cientos de miles de autos eléctricos de Xiaomi.



Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro se lanzó oficialmente con un diseño exclusivo acentuado negro, fortaleciendo la impresión elegante y dura en el segmento de SUV familiar. Equipado con un vehículo híbrido inteligente por la tecnología Suzuki (SHVS), esta variante ofrece eficiencia de combustible y amigable para el medio ambiente, producida localmente para el mercado interno. Suzuki es optimista de que este modelo atraerá a los consumidores que buscan estilos y rendimiento, con el potencial de una futura expansión de exportación. Leer más.

2. 6 Comportamiento que causa accidentes que debe ser evitado por el conductor

Leer también: Más popular: Oportunidades de campeones de Ducati, descuentos en motocicletas Hybrid Kuro y Honda de Suzuki XL7





Ilustración de accidentes de automóviles y motocicletas

Los datos de la Policía Nacional Korlantas 2024 registraron 144,605 ​​accidentes de tráfico en Indonesia, con un 77% que involucró motos y el 53% de las víctimas de 15 a 39 años. La investigación de Astra Honda Motor reveló seis comportamientos riesgosos, como superar, no mantener una distancia segura y conducir cuando está cansada, lo que debe evitarse para reducir la cantidad de accidentes. La conciencia del comportamiento ordenado en el camino puede salvar vidas, especialmente para los usuarios de dos ruedas. Leer más.

3. Cientos de miles de autos eléctricos de Xiaomi fueron retirados del mercado

La edición estándar Xiaomi Su7, hasta 116,887 unidades, se retiró debido al problema de las características del piloto automático de nivel 2 que no respondieron a ciertas situaciones de la carretera, aumentando el riesgo de accidentes. Este retiro incluye dos modelos de registro, con reparaciones realizadas a través de la actualización de software del aire (OTA) sin costo. Este paso sigue a un accidente fatal en marzo pasado, alentando a Xiaomi y a los reguladores chinos a endurecer la supervisión del sistema autónomo. Leer más.